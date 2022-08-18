加拿大國會擬10月派團訪台　杜魯多政府表示尊重

台灣的駐美代表蕭美琴接受《路透社》(Reuters)表示，北京對佩洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣的強烈反應，令更多國家的議會有意派代表團訪問台灣，透露當中包括加拿大。訪問同日，加拿大國會計劃10月派代表團訪台，外界關注會否再度影響加拿大與中國的關係。
加拿大廣播公司(CBC)報道，加拿大眾議院國際貿易委員會主席、自由黨議員斯格羅(Judy Sgro) 身兼加台國會議員友好協會主席，他表示，不少議員期望到台灣訪問，委員會有8名議員亦為台友好協會成員，預計會一起最快在10月初訪台灣，尋求進一步深化貿易關係，她提到，去年春天已經開始規劃行程，由因應疫情一直未能成行。
斯格羅承認自美國眾議院議長佩洛西訪台後，北京在台灣問題上施加更大壓力，但認為訪台是必要的行程，她說：「民主很珍貴，是我們所有人每天生活的重要組成部分。我們需要保護其他為自由和民主而戰的國家」，相信加拿大不會畏懼對抗中國。協會成員曾組團訪問台灣，對上一次是在2014年。
加拿大杜魯多政府表示，尊重國會訪問台灣的決定，以及外訪行程的獨立性。
魏鳳和：中方堅決反對竄訪中國台灣
國務委員兼國防部長魏鳳和日前提到佩洛西早前竄訪中國台灣地區，中方堅決反對和嚴厲譴責，並予以堅決反制，中國軍隊從來不懼怕任何敵人，有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志和強大能力，維護國家主權和領土完整。