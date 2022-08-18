加拿大國會擬10月派團訪台　杜魯多政府表示尊重

加拿大廣播公司(CBC)報道，加拿大眾議院國際貿易委員會主席、自由黨議員斯格羅(Judy Sgro) 身兼加台國會議員友好協會主席，他表示，不少議員期望到台灣訪問，委員會有8名議員亦為台友好協會成員，預計會一起最快在10月初訪台灣，尋求進一步深化貿易關係，她提到，去年春天已經開始規劃行程，由因應疫情一直未能成行。

斯格羅承認自美國眾議院議長佩洛西訪台後，北京在台灣問題上施加更大壓力，但認為訪台是必要的行程，她說：「民主很珍貴，是我們所有人每天生活的重要組成部分。我們需要保護其他為自由和民主而戰的國家」，相信加拿大不會畏懼對抗中國。協會成員曾組團訪問台灣，對上一次是在2014年。

加拿大杜魯多政府表示，尊重國會訪問台灣的決定，以及外訪行程的獨立性。