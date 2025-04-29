加拿大大選｜特朗普脅逼助攻 自由黨扭轉劣勢勝出續掌政

美國總統特朗普雖不是加拿大大選候選人，卻左右了選情。投票周一舉行，點票結果顯示，加拿大總理卡尼領導的執政自由黨勝出，連續第四屆贏得大選，惟議席不過半數，成為少數派政府。因民眾日漸不滿杜魯多施政逼使他辭職兼提早大選，在野保守黨支持度一直領先，卻因美國總統特朗普功虧一簣。特朗普向鄰國兼傳統盟友加拿大徵收關稅，又稱將加拿大變成美國第51個州，惹起加拿大人反感。卡尼接任總理對美國態度強硬，加上其金融背景領導自由黨轉敗為勝。

周二幾乎完成的點票結果顯示，自由黨在國會343個議席中取得168席，保守黨則贏144議席。首次出戰國會選舉的卡尼旗開得勝，在安大略省渥太華內皮恩選區當選。卡尼發表勝利宣言時強調，國民須團結面對美國的威脅，又指美加自二戰後互為互利體制已結束，「我們已從美國背叛的震驚中走出來，但也不應忘記這個教訓」。他指出，特朗普的威脅不是空口講白話，他正試圖擊敗加拿大讓美國擁有加國。卡尼表明加方不會屈服於美國威脅，他未來數日亦會與特朗普接觸，討論兩國未來關係。

加拿大大選｜保守黨黨魁形勢大好變失議席 保守黨領袖博勵治在3個月前的民調中，看來篤定取下總理寶座，但他卻意外「墮馬」，連在渥太華卡爾頓選區的議席也保不住，遭自由黨對手擊敗，結束他在渥太華地區近20年的議員生涯，亦令他能否保住黨魁職位增添壓力。在選舉前，博勵治原想藉這次大選變成對杜魯多施政表現公投，因食物和房價持續上漲，令執政10年的杜魯多聲望下滑；但因為特朗普的攻擊，稱他為州長、要令加拿大成第51個州，其軟弱表現最終逼使他落台。曾兩度出任央行行長的卡尼最後贏得自由黨黨魁選舉，接替杜魯多。

特朗普早前表示，將以「經濟力量」令加拿大變成第51個州。他不理會加人反感，在加拿大大選投票日仍在社交網發文，稱加拿大應該成為美國第51個州，他是候選人之一。他再次聲稱美國在貿易上補助加拿大，除非加拿大是美國一個州，否則不合理。因美加關係緊張導致兩個較細政黨——左傾的新民主黨和分離主義的魁北克政團的支持者投票給自由黨，今屆選舉表現欠佳。新民主黨領袖駔勉誠亦在選區中落敗。