加拿大女同性戀情侶 遭10名中東男圍毆至爆鼻牙崩【有片】

加拿大一對女同性戀伴侶，日前在哈利法克斯(Halifax)市中心慶祝生日期間，遭為數約10人的一群中東男子毆打，事件引發各界關注。 兩名女事主為Emma MacLean和她的女朋友Tori Hogan，於6月22日晚間外出慶祝生日時，遭到該批男子攻擊。據報，該批男子首先出言侮辱MacLean，Hogan立即挺身而出保護她，對男子表示「說話請小心一點，那是我的女朋友」，並跟該批男子對質，之後便遭對方毆打。

其中一名男子出言侮辱「你希望自己有陰莖」 MacLean向當地電視台表示，她看到Hogan被推至某建築身樓梯對開的水泥地上，她躺在地上，「那群男子開始對她拳打腳踢」。她大聲呼喊叫他們停手，但不獲理會，指之後看到Hogan「被推撞至飛起」(flying through the air)。片段則可見一名女子躺在地上，另一人與其他人拉扯推撞。MacLean表示之後她亦被抗，「感覺到鼻子被人拳打腳踢及流血」。據報兩名女子主均為欖球運動員，而MacLean自幼跟父親學習搏擊。