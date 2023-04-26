加拿大女子Airbnb幫朋友慶生 遭針孔攝錄機全程錄影「難以入眼的糟糕事」

過去曾發生不少房客入住旅館後，發現房間內藏有針孔攝影機的事件。近日，加拿大有一名女子為了幫朋友慶生，在旅遊訂房平台Airbnb訂房，並與14名友人狂歡整夜，到了隔天其中一名友人卻表示「怪怪的」，感覺房間有偷拍鏡頭，半信半疑地在屋內搜查一輪後，竟然在一個故障插座內部發現了針孔攝影機，而且角度還正對浴室。

幫朋友慶生被偷拍 鏡頭正對浴室

這名來自加拿大的女子肯妮蒂（Kennedy）在TikTok在發布影片分享，她與14名友人透過Airbnb訂房，大家相聚歡慶朋友的30歲生日，但入住第二天就發現被偷拍。她表示，當時其中一名友人說感覺「怪怪的」，總覺得房間內好像有攝影機。肯妮蒂聽了之後還開玩笑表示友人「只是TikTok看太多了」不予理會，沒想到這名友人獨自拿着手電筒搜查了一輪，「她找遍了每一個蓮蓬頭，所有相框、門把，在房子的每個地方找攝影機，然後她在浴室找到了一個。」

影片中，肯妮蒂指着指着背景畫面的電源插座說，這個插座碰巧正對淋浴間，而且插座壞了，沒辦法插進任何插頭，上方插座孔看起來很正常，但下方的插座孔裏頭仔細看就能發現藏着一個鏡頭，「我們嚇壞了，所以報了警。」肯妮蒂表示，自己前一天晚上在浴室做了難以入眼的糟糕事，她感到非常尷尬。肯妮蒂一行人退房後，警方搜查了屋內，取回偷拍攝影機，並送交分析，但她們住在那裏一整晚，包含淋浴等行為的畫面都被拍下來了。