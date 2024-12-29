加拿大客機降落也出事！輪胎未展開傾側滑行跑道 冒出巨大火光驚險嚇人(有片)

世界各地連二連三發生航空事故，繼濟州航空難釀成逾百死，以及荷蘭皇家航空客機衝出跑道後，一架客機在加拿大哈利法克斯國際機場着陸時，因輪胎未展開，左邊機身傾側在跑道滑行，冒出巨大火光驚險嚇人。有乘客稱，「看到飛機左側起火，煙從窗口湧進來。」

事發在當地周六(28日)晚9時30分，肇事客機由加拿大航空旗下航空公司PAL Airlines營運。從加拿大聖約翰斯(St.John's)飛往哈利法克斯國際機場(Halifax Stanfield International Airport)，乘客Nikki Valentine受訪時稱，客機輪胎在降落時無完全打開，「客機開始20度傾斜向左邊，我們聽到很大聲響，像撞擊的聲音。機翼開始在跑道打滑，我認為引擎也著地滑行」。她又指，機師將客機煞停前，滑行了一段距離，「機身搖晃了一陣，開始見到飛機左側起火，煙從窗口湧進來」。網上片段可見機窗外冒出巨大火光，機艙內有煙，乘客未知是否被嚇呆，未有發出尖叫聲響。