加拿大客機降落也出事！輪胎未展開傾側滑行跑道 冒出巨大火光驚險嚇人(有片)

世界各地連二連三發生航空事故，繼濟州航空難釀成逾百死，以及荷蘭皇家航空客機衝出跑道後，一架客機在加拿大哈利法克斯國際機場着陸時，因輪胎未展開，左邊機身傾側在跑道滑行，冒出巨大火光驚險嚇人。有乘客稱，「看到飛機左側起火，煙從窗口湧進來。」
事發在當地周六(28日)晚9時30分，肇事客機由加拿大航空旗下航空公司PAL Airlines營運。從加拿大聖約翰斯(St.John's)飛往哈利法克斯國際機場(Halifax Stanfield International Airport)，乘客Nikki Valentine受訪時稱，客機輪胎在降落時無完全打開，「客機開始20度傾斜向左邊，我們聽到很大聲響，像撞擊的聲音。機翼開始在跑道打滑，我認為引擎也著地滑行」。她又指，機師將客機煞停前，滑行了一段距離，「機身搖晃了一陣，開始見到飛機左側起火，煙從窗口湧進來」。網上片段可見機窗外冒出巨大火光，機艙內有煙，乘客未知是否被嚇呆，未有發出尖叫聲響。
載約80名乘客 機身一邊著火
機場當局稱，涉事客機為加拿大航空航班2259，由PAL Airlines營運。當局並未有說機上有多少人，Valentine估計約有80人，走道兩邊是雙座位、共有20排，幾乎坐滿人。機上乘客用了2分鐘疏散落機，她指因為機身一邊著火，所有人都趕忙落機，但大家保持秩序地離開。Valentine指，似乎沒有人受重傷，但大家飽受驚嚇，不斷顫抖。
Dramatic Landing at #Halifax Airport After #Air #Canada Flight 2259's Landing Gear Failure pic.twitter.com/pFaGS1py7L— Ashen Tharaka (@AshenTharakaG) December 29, 2024