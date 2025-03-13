加拿大對298億加元美國貨徵報復性關稅

美國總統特朗普掀起的關稅戰，其中對加拿大輸往美國的鋼鋁產品徵收25%的關稅。加拿大財長勒布朗宣布，在當地周四(13日)凌晨起，對總值298億加元(約207億美元)的美國商品加徵25%的對等關稅，以反制美國新生效的25%鋼鋁關稅。
勒布朗表示，當中包括156億加元鋼鋁商品，以及運動器材、電腦和鑄鐵產品等總值142億的加元其他商品。勒布朗預告，未來亦可能會進一步針對美國鋼鋁商品徵稅，並指當局已協助業界尋找新市場和獲得融資，將繼續支援加拿大的工人和企業，度過這個充滿挑戰的時期。勒布朗強調，當加拿大的鋼鋁行業受到美國政策的攻擊時，不會袖手旁觀，他會為加拿大企業提供支持，協助他們開拓新市場。加拿大候任總理卡尼(Mark Carney)表示，已經準備好與美國政府及總統特朗普進行關稅和貿易談判，但亦指正等待合適時機，需要特朗普尊重加拿大主權。
美國商務部擬周四與加國安省省長會晤
美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，計劃星期四與加拿大安大略省省長福特(Doug Ford)會晤，為美加緊張關係降溫，但他會等到卡尼正式就任加拿大總理後，才再與加方進行國家層面的貿易談判。盧特尼克強調，在美國鋼鋁業強大前，任何事情都無法阻止美國對鋼鋁徵收進口關稅，美國亦會增加銅的關稅。
美國最大的外國鋼鋁供應國。特朗普承諾對所有美國進口的鋼鐵和鋁徵收25%關稅政策，於12日按計劃生效。加拿大安大略省其後宣布向美國3個州的電力用戶徵收25%的附加費，特朗普威脅對加拿大的徵稅要翻倍至50%。安省與美方談判後，同意暫緩徵收25%的電力附加費，特朗普決定維持徵稅25%。