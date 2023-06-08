加拿大山火｜紐約連續兩天遭山火霧霾籠罩 瞬間看天空由灰濛變橙紅(有片)

紐約今早仍被山火霧霾籠罩，對岸澤西市望過去隱約見到世貿中心。(美聯社)

加拿大魁北克省等地發生超過430場山火，最少230宗仍未受控，山火產生的濃煙除影響多倫多和首都渥太華等市，周三開始還飄往鄰國美國的東岸，紐約市情況嚴重，市內今日連續第二天遭山火霧霾籠罩。聯邦航空管理局稱，紐約三大機場、費城機場及華盛頓3個機場等今日或要像昨日再度停飛或延遲升降。美國的航空公司今早已有472班航班延誤，其中55班取消。美國氣象局專家估計山火霧霾或在未來數天仍未散去。從網上縮時片段可見，紐約昨早11時天空灰濛濛，1小時後空氣已明顯污濁，下午2時前天空已變成橙色，曼克頓區世貿中心等建築物已被濃霧掩蓋，只隱約可見。

紐約空氣污染指數達400屬「有害」

紐約市昨日空氣污染指數一度升至全球最嚴重，與同在紐約州的雪城指標均超過400，超過300已屬「有害」，今早指數回落至177，但仍屬「非常不健康」。紐約市部分學校停課，官員也呼籲大家避免到戶外，百老匯舞台劇和球賽也要取消。民眾因新冠肺炎疫情退卻已放下口罩一年，現在又要戴上。當局甚至呼籲大家戴上保護力較高的N95口罩。

紐約州長霍赫爾形容空氣質素惡化為「緊急危機」，並警告情況或維持數天，民眾要有心理準備。紐約市長亞當斯呼籲民眾留在室內，指這是該市首次經歷此嚴重程度的空氣污染，但隨著氣候改變，此情況日後可能會繼續出現。美國昨最少13個州份發出空氣污染警告，包括麻省、新罕布什爾、賓夕法尼亞、馬里蘭、伊利諾伊和弗吉尼亞，估計影響1.15億人口。在華盛頓特區，國會山莊等建築物也籠罩在山火煙霧中。