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國際
2023-06-08 13:54:00

加拿大山火｜霧霾影響美國東岸　紐約市呼籲民眾外出佩戴口罩(有片)

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加拿大山火霧霾影響美國東岸，紐約市呼籲民眾外出佩戴口罩。(AP)

加拿大山火霧霾影響美國東岸，紐約市呼籲民眾外出佩戴口罩。(AP)

加拿大魁北克省的山火持續，冒出的濃煙令天空變成橙色，導致嚴重空氣污染，霧霾蔓延至美國十多個州，影響逾1億人。紐約州向居民提供100萬個 N95 口罩，紐約市發出警示，指污染達到危害健康級別，多個州份呼喻外出民眾佩戴高規格口罩。有航班受影響延誤或取消。

加拿大山火霧霾蔓延至美國，包括紐約、波士頓、華盛頓特區、底特律等主要城市。紐約州向居民提供100萬個 N95 口罩，紐約州州長霍赫爾(Kathy Hochul)表示，紐約在過去50年沒出現過這種景象，預計霧霾將影響紐約多日，呼籲所有人盡可能減少戶外活動。紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，預計市內空氣質素會在周四再次惡化，要求學校取消所有戶外活動，全市海灘關閉。

從中西部和東岸飛往拉瓜迪亞國際機場的航班已暫停，飛往新澤西州紐瓦克國際機場的航班，亦有所延誤。(AP) 多場戶外運動賽事取消或改期。(AP)

多場戶外運動賽事取消或改期

紐約州的門羅縣即時關閉動物園、公園和高爾夫球場，動物園動物會轉移到室內，原定周三晚舉行的一場沙灘音樂會被迫取消。 美國職棒大聯盟因應空氣污染，將星期三晚紐約和費城的賽事改期。女子足球聯賽一場在新澤西州的賽事，及女子職業籃球聯賽WNBA一場在紐約舉行的室內賽亦取消。

特拉華州周三及周四都發布紅色空氣質量警報，建議居民減少戶外活動時間，外出時應佩戴 N95口罩。空氣污染令能見度大減，前往紐約及費城的航班延誤。美國聯邦航空管理局發表聲明指，由於山火濃煙導致能見度下降，局方採取措施管理進入紐約市區的航空交通流量，從中西部和東岸飛往拉瓜迪亞國際機場的航班一度暫停升降，飛往新澤西州紐瓦克國際機場的航班，亦有所延誤。

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