加拿大山火｜霧霾影響美國東岸　紐約市呼籲民眾外出佩戴口罩(有片)

加拿大魁北克省的山火持續，冒出的濃煙令天空變成橙色，導致嚴重空氣污染，霧霾蔓延至美國十多個州，影響逾1億人。紐約州向居民提供100萬個 N95 口罩，紐約市發出警示，指污染達到危害健康級別，多個州份呼喻外出民眾佩戴高規格口罩。有航班受影響延誤或取消。

加拿大山火霧霾蔓延至美國，包括紐約、波士頓、華盛頓特區、底特律等主要城市。紐約州向居民提供100萬個 N95 口罩，紐約州州長霍赫爾(Kathy Hochul)表示，紐約在過去50年沒出現過這種景象，預計霧霾將影響紐約多日，呼籲所有人盡可能減少戶外活動。紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，預計市內空氣質素會在周四再次惡化，要求學校取消所有戶外活動，全市海灘關閉。