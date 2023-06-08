加拿大山火｜霧霾影響美國東岸　紐約市呼籲民眾外出佩戴口罩(有片)

加拿大魁北克省的山火持續，冒出的濃煙令天空變成橙色，導致嚴重空氣污染，霧霾蔓延至美國十多個州，影響逾1億人。紐約州向居民提供100萬個 N95 口罩，紐約市發出警示，指污染達到危害健康級別，多個州份呼喻外出民眾佩戴高規格口罩。有航班受影響延誤或取消。
加拿大山火霧霾蔓延至美國，包括紐約、波士頓、華盛頓特區、底特律等主要城市。紐約州向居民提供100萬個 N95 口罩，紐約州州長霍赫爾(Kathy Hochul)表示，紐約在過去50年沒出現過這種景象，預計霧霾將影響紐約多日，呼籲所有人盡可能減少戶外活動。紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，預計市內空氣質素會在周四再次惡化，要求學校取消所有戶外活動，全市海灘關閉。
多場戶外運動賽事取消或改期
紐約州的門羅縣即時關閉動物園、公園和高爾夫球場，動物園動物會轉移到室內，原定周三晚舉行的一場沙灘音樂會被迫取消。 美國職棒大聯盟因應空氣污染，將星期三晚紐約和費城的賽事改期。女子足球聯賽一場在新澤西州的賽事，及女子職業籃球聯賽WNBA一場在紐約舉行的室內賽亦取消。
特拉華州周三及周四都發布紅色空氣質量警報，建議居民減少戶外活動時間，外出時應佩戴 N95口罩。空氣污染令能見度大減，前往紐約及費城的航班延誤。美國聯邦航空管理局發表聲明指，由於山火濃煙導致能見度下降，局方採取措施管理進入紐約市區的航空交通流量，從中西部和東岸飛往拉瓜迪亞國際機場的航班一度暫停升降，飛往新澤西州紐瓦克國際機場的航班，亦有所延誤。
Canadian wildfire smoke darkened the skies of New York City and sent the air quality index soaring past 400 on Wednesday, well into the “hazardous” range and the worst since the EPA began recording air-quality measurements in 1999. https://t.co/kXhZndwYPH pic.twitter.com/Va9svFQgUp— The New York Times (@nytimes) June 8, 2023