加拿大廚師網售逾千個自殺工具包　新西蘭確認5宗輕生事件

加拿大一名廚師被控自2020年到2023年被捕期間，曾向逾40國、多達1,200人寄出自殺工具包，在新西蘭，已經有4宗死亡案件與該廚師出售的「自殺工具包」有關，近日再確認第5宗。

綜合報道，加拿大華裔廚師Kenneth Law於2023年5月被捕，加拿大警方認為，他從2020年到去年被捕期間，寄出多達1,200個「自殺工具包」給逾40個國家的人，尤其針對網路上的弱勢群體發送。新西蘭驗屍官康寧漢(Alexandra Cunninghame )上周五(20日) 證實，近日發現的一名死者也與Kenneth Law兜售的「自殺工具包」有關。康寧漢表示，雖然無法確認包裹內，是否真的裝有提供事主輕生的物品，但指出「新西蘭嚴格限制這種藥物，因此不易取得」。她又證實，先前已有3名學生和一名私人健身教練於2022年到2023年輕生，這些死者都曾與Kenneth Law有關的網站上訂購商品。