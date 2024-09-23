熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-09-23 14:43:00

加拿大廚師網售逾千個自殺工具包　新西蘭確認5宗輕生事件

分享：
加拿大廚師網售逾千個自殺工具包，新西蘭確認第5宗死亡事件。(網上圖片)

加拿大廚師網售逾千個自殺工具包，新西蘭確認第5宗死亡事件。(網上圖片)

adblk5

加拿大一名廚師被控自2020年到2023年被捕期間，曾向逾40國、多達1,200人寄出自殺工具包，在新西蘭，已經有4宗死亡案件與該廚師出售的「自殺工具包」有關，近日再確認第5宗。

綜合報道，加拿大華裔廚師Kenneth Law20235月被捕，加拿大警方認為，他從2020年到去年被捕期間，寄出多達1,200個「自殺工具包」給逾40個國家的人，尤其針對網路上的弱勢群體發送。新西蘭驗屍官康寧漢(Alexandra Cunninghame )上周五(20) 證實，近日發現的一名死者也與Kenneth Law兜售的「自殺工具包」有關。康寧漢表示，雖然無法確認包裹內，是否真的裝有提供事主輕生的物品，但指出「新西蘭嚴格限制這種藥物，因此不易取得」。她又證實，先前已有3名學生和一名私人健身教練於2022年到2023年輕生，這些死者都曾與Kenneth Law有關的網站上訂購商品。

「自殺工具包」內有一種食品添加物亞硝酸鈉，若遭誤食有可能致死。(網上圖片)

「自殺工具包」內有一種食品添加物亞硝酸鈉，若遭誤食有可能致死。(網上圖片)

英國88人購自殺工具包後身亡

加拿大檢方表示，「自殺工具包」內有一種食品添加物亞硝酸鈉，若遭誤食有可能致死。檢方以14項謀殺罪名、14項協助自殺及提供自殺諮詢罪名起訴Kenneth Law，他否認所有指控。

此外，英國警方也指出，當地至少272人買了Kenneth Law在網站上的產品，其中88人身亡。目前包括英國和意大利等其他國家，也在國際刑警組織(INTERPOL)示警下展開調查。

adblk6
防止自殺求助熱線。

防止自殺求助熱線。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

生命熱線：23820000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：23432255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)28960000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：24667350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open