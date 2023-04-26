加拿大廚師自喻「上帝」 疑郵寄毒藥往全球致7死

《泰晤士報》表示，Law出售的「物質」可合法售賣，但也可用作其他用途，法醫不斷要求當局關注該物質可輕易得到。據悉，那物質在英國和歐洲導致最少70人死亡。在英國和加拿大協助自殺是違法行為，最高可監禁14年。英國父親David Parfett的22歲兒子Tom向Law的公司購買「毒藥」後自殺死去，「他像給我兒子一把上了彈的槍，如果沒有此人及此毒藥，我相信兒子仍在生」。報道稱，另一受害人、美國17歲青年Anthony Jones吞下有關物質後，走向母親大叫「我想活下去」，可惜他不久後死去。

加拿大一名廚師涉嫌向全球有輕生念頭的人郵寄致命毒藥，造成最少7人死亡，包括4名英國人。英國《泰晤士報》調查報道稱，Kenneth Law開設一個偽裝的網頁瞞過當局其真正用途，兩年來向各地人士兜售毒藥，並於多倫多附近一間郵局寄出毒藥。報道指，Law教假扮買家的卧底記者如何服食才確保可死去，還吹噓有人向他說，他正在做「上帝的工作」。他又聲稱，向在英國的數百人寄出「貨品」。

「我只是售賣一樣產品」

該報發現英國法醫和警方曾接觸Law有關其提供的物質被用來自殺，但他仍繼續發售。《泰晤士報》向加拿大當局舉報Law的網頁後，加拿大正調查事件，有關網頁亦已刪除。記者在多倫多郊區一個購物中心上前訪問Law，他回答「我沒有協助甚麼，只是售賣一樣產品。」但死了兒子的Parfett稱，「我認為他將自己當作上帝，他知道給人的那些東西會了結他們生命，從中得到樂趣。」在英國，向Law購毒藥死去的人還包括38歲的Michael Dunham、23歲的Neha Raju和一名21歲學生，他們全部在過去18個月內死去。在美國，也有3人的死亡與Law有關。

報道：教買家如何服食

《泰晤士報》記者假裝想自殺電郵給Law，他安排了時間與記者通電話「諮詢」，只談了約1分鐘，便向記者講解如何服食該毒藥以達至死去。在28分鐘的談話中，Law透露英國人是其主要顧客來源，又說向英國數百人寄了毒藥。他又說，「很多、很多、很多、很多人死去。英國的人死去，還有美國、加拿大和世界其他地方。」Law表示，因為見到母親中風後備受折磨，親人和其他人也難受，之後便開始這門生意。《泰晤士報》稱，無法核實Law有關母親之說。一名家人則說已逾10年無聯繫Law，「我不想與他扯上關係」。Law曾任航天工程師，最近期的一份工作是在多倫多一間酒店任廚師。該酒店稱，他已不是那裡員工。