加拿大批中國戰機向反潛直昇機發射照明彈　外交部反駁促停止入侵領空

加拿大軍方指控，中國的戰機周日（10月29日）在南海，向加方的一架反潛直昇機近距離發射照明彈，批評有關的魯莽行為，可能會導致直昇機墜毀。

加拿大海軍軍官在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，這是中國解放軍殲11戰機與加拿大巡防艦渥太華號的反潛直昇機，第2次的接觸。當時雙方距離只有約100呎。加方指表示：「有關的情況，可導致直昇機面對火種進入飛機的機葉或引擎，有關行為應歸納為不安全、欠標準及不專業。」加拿大又指，過去中國的軍方多次接近其他國家的定翼機，而對付有關直昇機則罕有。