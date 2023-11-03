加拿大批中國戰機向反潛直昇機發射照明彈　外交部反駁促停止入侵領空

加拿大軍方指控，中國的戰機周日（10月29日）在南海，向加方的一架反潛直昇機近距離發射照明彈，批評有關的魯莽行為，可能會導致直昇機墜毀。
加拿大海軍軍官在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，這是中國解放軍殲11戰機與加拿大巡防艦渥太華號的反潛直昇機，第2次的接觸。當時雙方距離只有約100呎。加方指表示：「有關的情況，可導致直昇機面對火種進入飛機的機葉或引擎，有關行為應歸納為不安全、欠標準及不專業。」加拿大又指，過去中國的軍方多次接近其他國家的定翼機，而對付有關直昇機則罕有。
加拿大海軍表示會繼續巡邏
加方表示，兩機第一次的意外在西沙群島北部對開34英里外的南海國際水域，而第二次則仍處於國際水域，距離西沙群島有23英里。而當時渥太華號於西沙以東100英里外的國際水域。渥太華號的軍官表示，他們當時在搜尋早前發現的潛艇。加拿大的軍官表示，他們有訓練過應對有關攔截，故此之後仍會在南海的國際水域上飛行。
渥太華號自上周一起一直在南海巡航，並與美國、澳洲、日本及新西蘭的戰艦進行演習，而與中國戰機相遇時，渥太華號僅單獨行動。中國外交部發言人汪文斌，今日（3日）在被問及事件時表示沒有得悉到有關情況，不過有留意到加拿大的軍機持續地接近中國的領空，促請加方停止有關不洽當的行為，以免事件變得複雜。