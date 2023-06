加拿大新規要求每枝香煙均需印上警告語　成全球首例

加拿大6月1日宣布為全球第一個,要求煙草商在「每一枝」香煙上,印有警告標語的國家。新規預計8月1日開始實施,對於市場上既有的香煙或煙草商品,政府也要求攤販和零售商須在2024年4月1日前,全面改為銷售印有新版警告語的商品。新例為加拿大推動減少煙民政策的一部分,政府望在2035年之前讓吸煙人士比例降低於5%。

每一枝香煙均需印警告語

現時加拿大官方語言,是英語和法語,新規項下,政府要求煙草商在每一枝香煙均需印上如「吸煙傷害兒童」(Tobacco smoke harms children.)、「香煙引致白血病」(Cigarettes cause leukemia.)或是「每一次吸吐都在毒害自己」(Poison in every puff.)等警告標語,要藉此讓煙民無法透過香煙包裝逃避看到這些警告標語,以鋪天蓋地的手法,加深他們的印象。