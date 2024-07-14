加拿大東北部森林大火每分鐘蔓延50米　9千居民疏散

加拿大東北部爆發森林大火，野火已燒毀超過24,000英畝土地，當局宣布疏散紐芬蘭和拉布拉多省部分地區居民約9千人，大火還造成一間醫院被迫關閉。

向東疏散500多公里

從網上影片可以看到，整個天空都已被濃煙遮蔽。紐芬蘭和拉布拉多省消防官員指，火勢每分鐘擴散約50米。在這個偏遠地區，居民必須透過唯一可用的道路向東疏散500多公里。火勢如此之大，連消防直升機也無用武之地。

紐芬蘭和拉布拉多省州長福雷（Andrew Furey）13日在Facebook上稱，本周早些時候，這場「極其兇猛的大火」被認為已完全得到控制，然而12日天氣條件發生了變化，致使火勢迅速蔓延。據疏散令，火災「有可能在未來 24 至 48 小時內明顯靠近拉布拉多西部」。