加拿大殮葬費飆升　逾千具遺體無人認領

加拿大葬禮費用持續飆漲，導致一些省份的無人認領遺體數量大幅增加。根據統計，加拿大平均喪葬費已從1998年的約6,000美元，增加到約8,800美元，導致人口最多的安大略省，無人認領的遺體數量由2013年的242具增加至2023年的1,183具。籌款辦理後事的活動亦大增。安大略省首席驗屍官Dirk Huyer表示，無人認領遺體最常見的原因是金錢考量。

綜合報道，加拿大人口最多的安大略省無人認領的遺體數量從2013年的242具增加到2023年的1,183具，魁北克省亦從2013年的66具增加到2023年的183具。多倫多殯儀館老闆Allan Cole 表示：「我從未見過無人認領的遺體數量如此多。」加拿大殯葬服務協會主席Jeff Weafer表示，1998年一場葬禮費用約為1,800至8,000加元(1萬至4.6萬港元)，如今則增加到2,000至12,000加元(1.15萬至6.87萬港元)。以多倫多市中心為例，截至4月1日，單人墳墓平均售價34,000加幣，不包括開墳、封墓、葬禮、墓碑、稅金等項目。連帶對後事募款活動的需求也激增。募款網站GoFundMe發言人表示，該網站的後事募款活動已從2013年的36宗，激增至2023年的10,257宗。