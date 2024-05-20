加拿大殮葬費飆升　逾千具遺體無人認領

加拿大葬禮費用持續飆漲，導致一些省份的無人認領遺體數量大幅增加。根據統計，加拿大平均喪葬費已從1998年的約6,000美元，增加到約8,800美元，導致人口最多的安大略省，無人認領的遺體數量由2013年的242具增加至2023年的1,183具。籌款辦理後事的活動亦大增。安大略省首席驗屍官Dirk Huyer表示，無人認領遺體最常見的原因是金錢考量。
綜合報道，加拿大人口最多的安大略省無人認領的遺體數量從2013年的242具增加到2023年的1,183具，魁北克省亦從2013年的66具增加到2023年的183具。多倫多殯儀館老闆Allan Cole 表示：「我從未見過無人認領的遺體數量如此多。」加拿大殯葬服務協會主席Jeff Weafer表示，1998年一場葬禮費用約為1,800至8,000加元(1萬至4.6萬港元)，如今則增加到2,000至12,000加元(1.15萬至6.87萬港元)。以多倫多市中心為例，截至4月1日，單人墳墓平均售價34,000加幣，不包括開墳、封墓、葬禮、墓碑、稅金等項目。連帶對後事募款活動的需求也激增。募款網站GoFundMe發言人表示，該網站的後事募款活動已從2013年的36宗，激增至2023年的10,257宗。
加拿大將撫恤金大增一倍至5000元
不過，紐芬蘭省反對黨新民主黨領袖Jim Dinn認為：「人們沒有認領遺體，因為他們意識到自己無力埋葬。解決問題不是要建造更大的遺體儲存單位，而是要找到導致遺體堆積的根本原因，並消除障礙，讓逝者能有尊嚴的埋葬。」加拿大聯邦政府4月宣布，將加拿大退休金計劃中2,500加元(約14,320港元)的死亡撫恤金追加至5,000加元(約28,650港元)。按照安大略省官方規定，遺體在死亡24小時後，將被視為無人認領。驗屍官辦公室可能會花費數周時間尋找近親，如果親屬確認無法認領遺體，政府會與殯儀館合作，提供簡單的埋葬服務。