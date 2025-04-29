加拿大溫哥華汽車撞人群11死 加媒：疑犯來自台灣高雄有精神問題 一家負債 兄長被殺

加拿大溫哥華上周六(26日)汽車撞人群釀11死、數十傷事故，當地《環球郵報》報道，疑犯來自台灣高雄，有精神問題紀錄。 報道指，疑犯是30歲男子Kai-Ji Adam Lo，已被控8項二級謀殺罪名，警方暫未說明犯案動機，僅透露他有精神問題。鄰居指，於疑犯住處經常看到有警察登門，最近是過去兩周。據稱，疑犯在社交媒體上甚少談及自己的事。 鄰居：母親和善 鄰居表示，疑犯與父母和兄長亞歷山大(Alexander)10多年前移居溫哥華，但父親不久後便因病去世，母親Lisa平日以中文跟鄰居溝通。鄰居形容Lisa是個「和善的女士」，並向記者展示兩人互道新年快樂的文字訊息。疑屬疑犯的Facebook帳號顯示他來自台灣高雄。

母子經常口角 另有鄰居指，疑犯一家像是「陷入困境」，警方不時上門查訪，本月較早時也來過，過去兩周曾上門索取CCTV畫面。 鄰居稱，疑犯家中有時會傳出爭吵聲，「他總是和媽媽大聲爭吵……我不知道原因」，但兩人的口角算不上暴力，疑犯經常看來充滿焦慮。這名鄰居偶爾會與疑犯互動，「他看來真的很緊張……非常緊張，總是害怕會發生甚麼傷害他的事」。



溫哥華代理警察局長Steve Rai表示，警方無法評論疑犯的動機，他「面臨重大的精神健康挑戰」，又指疑犯有多次與警方及醫療人員因精神健康問題而互動的紀錄。

兄長橫死 疑犯網上眾籌還債 Facebook帳號顯示疑犯曾就讀加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)商學院。報道指，其兄長亞歷山大去年1月28日在距離住處兩公里的一幢房子裡被發現死亡，疑遭殺害。疑犯其後發起GoFundMe籌款活動，在數則貼文中形容，失去兄弟帶來了沉重的經濟和情感打擊。 獨力建屋卻惹上官非 根據GoFundMe貼文和鄰居說法，疑犯的母親在亞歷山大死後不久因企圖自殺被送進ICU。他們一家也因為蓋建了一幢造價21.3萬加元的房屋而負債，而這間小屋已出租。再者，當局入稟法院指控這間屋存在多項缺陷。

案發於上周六晚8時左右，30歲男子駕駛黑色奧迪SUV撞向參加菲律賓文化節拉普拉普日(The Lapu Lapu Day)慶祝活動的人群，至少造成11人死亡，數十人受傷。

