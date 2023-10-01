加拿大男僅用6分49秒狂吞50顆世上最辣「死神椒」　刷新世界紀錄

加拿大男子傑克（Mike Jack）花了6分49秒吃下50顆世界上最辣的卡羅萊納死神椒（Carolina Reapers），打破健力士最快世界紀錄，接着又再吃下85顆。

健力士世界紀錄在社交平台上，po出了傑克進行挑戰的影片，只見他戴着紅色頭巾與手套，坐在電風扇前狼吞虎嚥吃辣椒，雖然中途他被辣得不斷咳嗽，吐舌喘氣，但進食的速度沒有放慢，旁邊的圍觀者也紛紛為他歡呼道「加油！」。

平均164萬史高維爾辣度單位

卡羅萊納死神椒外觀呈紅色，形狀凹凸不平，還有一個小而尖的尾部，2017年8月11日，卡羅來納死神辣椒以平均164萬史高維爾辣度單位（Scoville Heat Units），被健力士世界紀錄認證為世界上最辣的辣椒，單一辣椒的最高辣度甚至能達220萬史高維爾辣度單位。