加拿大男僅用6分49秒狂吞50顆世上最辣「死神椒」　刷新世界紀錄

加拿大男子傑克（Mike Jack）花了6分49秒吃下50顆世界上最辣的卡羅萊納死神椒（Carolina Reapers），打破健力士最快世界紀錄，接着又再吃下85顆。
健力士世界紀錄在社交平台上，po出了傑克進行挑戰的影片，只見他戴着紅色頭巾與手套，坐在電風扇前狼吞虎嚥吃辣椒，雖然中途他被辣得不斷咳嗽，吐舌喘氣，但進食的速度沒有放慢，旁邊的圍觀者也紛紛為他歡呼道「加油！」。
平均164萬史高維爾辣度單位
卡羅萊納死神椒外觀呈紅色，形狀凹凸不平，還有一個小而尖的尾部，2017年8月11日，卡羅來納死神辣椒以平均164萬史高維爾辣度單位（Scoville Heat Units），被健力士世界紀錄認證為世界上最辣的辣椒，單一辣椒的最高辣度甚至能達220萬史高維爾辣度單位。
談及自己刷新健力士世界紀錄，傑克表示，吃下第一顆辣椒的時候，要突然適應具衝擊性的辣度，是最痛苦的，第二顆雖然比較好一點。但是隨辣椒接觸到嘴裏不同地方，之後吃下的每一顆會變得越來越辣。
僅用8.56秒喝下一瓶辣醬
傑克提到，雖然自己在過去20年不斷訓練身體吃辣的能力，但是挑戰過程中，仍然感受到胃部嚴重抽筋，像是內臟被人用力的擠壓一樣，雖然大腦發出「該停止了」，但還是要靠意志力堅持下去。
除了吃辣椒外，傑克還有多項與辣椒相關的健力士世界紀錄，例如僅僅用了8.56秒就喝下一瓶辣醬，在今年，他和同樣非常能吃辣的太太，一起吃了哈瓦那辣椒（Habanero）後，緊貼雙唇接吻，以15分6.5秒打破健力士世界紀錄。
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