加拿大男好心救野生鹿B遭公司開除　原來因為呢條法例(有片)

加拿大卑詩省一名男子早前放工回家途中，發現一隻剛出生沒幾天的小駝鹿(Moose)在路邊徘徊，為了避免牠被不遠處的黑熊吃掉，決定載牠到鎮上動物保護中心尋求協助，詎料此舉違反野生動物保護協議，最終被公司開除。

綜合報道，在AFD石油公司任職的男子Mark Skage，今年6月放工後駕車回家途中，發現一隻初生的小駝鹿在路邊徘徊，他將車停在一旁，小駝鹿卻試圖爬上他的卡車，他同時看到約50碼(約45米)外有一隻黑熊，Mark指，自己始終放心不下，無法就這樣由得小駝鹿留在原地，恐怕牠會遇上可怕的事，因此將小駝鹿帶到車內，前往鎮上尋求動物保護中心的協助。Mark坦言知道從路上或大自然任何地方帶走野生動物都是違法行為，但心底裡無法放任小鹿自生自滅。他事後致電通知當地動物保護職員，還幫牠取名為Misty，找到一間動物康復中心照顧牠，待牠長大後放回野外。