加拿大男子車房遇見2隻黑熊　臨危不亂一招全身而退（有片）

加拿大高貴林（Coquitlam）的一名男子18日在返回車房時意外遇見2隻黑熊，幸好他臨危不亂，成功用拍手大叫的方式嚇阻黑熊，並逃回自己車上，相關影片引發網路熱議。
綜合《紐約郵報》（New York Post）與《今日美國》（USA Today）報道，名為高特（Alex Gold）的加拿大男子當天步行回家後，竟在自家車房遇到「不速之客」——一隻黑熊與牠的幼崽。
網傳影片顯示，閉路電視下的高特（Alex Gold）對於衝向他的大黑熊十分鎮定，一邊後退一邊用力拍手並大喊「不」，對此大黑熊似乎感到有些困惑，多次停止進攻的步伐。
車房外的另一閉路電視顯示，高特（Alex Gold）退到車房外後，趁大黑熊停止進攻的間隙掏出汽車鑰匙並順利逃回車上，隨後及時關閉車尾廂，沒有讓大黑熊有機會跳上去，後者四處走動觀察高特（Alex Gold）的車時，影片畫面中出現了一隻小黑熊。最後，高特（Alex Gold）多次按下汽車喇叭，成功將牠們趕走。
據報導，高特（Alex Gold）事後在Instagram上發文表示：「我以前見過熊，但從來沒有像這次這樣近距離接觸過。」並直呼這是一次「難忘的經歷！」
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NPS建議遇到黑熊應跑到最近掩體
報道稱，雖然熊襲擊人的情況很少見，但美國國家公園管理局（NPS）警告說，每個人在遇到這些大型動物時都應該保持距離，並建議遭到熊襲擊時需要記住以下事項：如果遇到棕熊或灰熊，務必躺在地上裝死，直到牠們離開；如果遇到黑熊，務必跑到最近的掩體（例如可以安全鎖住的建築物或車輛），如果附近沒有掩體來躲避熊的攻擊，那就用力揍熊的臉和口鼻來進行反擊。此外，NPS也建議去有熊出沒的野外時隨身攜帶防熊噴霧。
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