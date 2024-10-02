加拿大男子車房遇見2隻黑熊 臨危不亂一招全身而退（有片）

加拿大高貴林（Coquitlam）的一名男子18日在返回車房時意外遇見2隻黑熊，幸好他臨危不亂，成功用拍手大叫的方式嚇阻黑熊，並逃回自己車上，相關影片引發網路熱議。 綜合《紐約郵報》（New York Post）與《今日美國》（USA Today）報道，名為高特（Alex Gold）的加拿大男子當天步行回家後，竟在自家車房遇到「不速之客」——一隻黑熊與牠的幼崽。

NPS建議遇到黑熊應跑到最近掩體 報道稱，雖然熊襲擊人的情況很少見，但美國國家公園管理局（NPS）警告說，每個人在遇到這些大型動物時都應該保持距離，並建議遭到熊襲擊時需要記住以下事項：如果遇到棕熊或灰熊，務必躺在地上裝死，直到牠們離開；如果遇到黑熊，務必跑到最近的掩體（例如可以安全鎖住的建築物或車輛），如果附近沒有掩體來躲避熊的攻擊，那就用力揍熊的臉和口鼻來進行反擊。此外，NPS也建議去有熊出沒的野外時隨身攜帶防熊噴霧。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章