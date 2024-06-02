加拿大男殺數十女棄屍餵豬　監禁17年後獄中遇襲亡

加拿大一名現年74的連環殺人魔皮克頓，謀害49名女性並將她們帶到養豬場勒斃，接着把屍體拿去餵豬，2007年判處終身監禁，19日遭獄友襲擊後不治身亡。

根據當地媒體《美聯社》，事發在1980年代至2000年代初期，地點位於溫哥華一處的養豬場，此地為現年74歲的皮克頓（Robert “Willie” Pickton）所擁有，當時他在此地勒斃多名女性，並將屍體餵給豬吃，導致當地政府發出肉品污染警告，擔心民眾向皮克頓購買的豬肉中可能摻雜人肉。