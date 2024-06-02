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國際
2024-06-02 11:15:58

加拿大男殺數十女棄屍餵豬　監禁17年後獄中遇襲亡

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加拿大男殺數十女棄屍餵豬　監禁17年後獄中遇襲亡

加拿大一名現年74的連環殺人魔皮克頓，謀害49名女性並將她們帶到養豬場勒斃，接着把屍體拿去餵豬，2007年判處終身監禁，19日遭獄友襲擊後不治身亡。

根據當地媒體《美聯社》，事發在1980年代至2000年代初期，地點位於溫哥華一處的養豬場，此地為現年74歲的皮克頓（Robert “Willie” Pickton）所擁有，當時他在此地勒斃多名女性，並將屍體餵給豬吃，導致當地政府發出肉品污染警告，擔心民眾向皮克頓購買的豬肉中可能摻雜人肉。

受害人包括婦女、性工作者和吸毒者

加國警方表示，耗費22年調查終於破案，並在養豬場內發現33名女性遺骸或DNA，其中包括婦女、性工作者和吸毒者。事實上，犯人過去曾向警員吹噓，他殺害了49名女子，並向證人貝爾伍德（Andrew Bellwood）說出他是如何作案。法院上，皮克頓遭控謀殺26名女性，2007年被判6項二級謀殺罪名成立，判處終身監禁，至少需服刑25年，最快至2032年才可假釋。

不過，加拿大懲教署（CSC）於5月31日，緊急發出聲明，並提到關押於魁北克省監獄的皮克頓，他在19日遭另一名獄囚襲擊受傷，送醫搶救後，仍宣告不治，至於攻擊他的人是51歲囚犯，目前已被捕。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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