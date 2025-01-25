加拿大研究：性格與家中排行有關　「中間孩子」更誠實可親

加拿大一項最新研究指出，家中出生順序在中間的人未必是人們刻板印象中的叛逆，而是往往比老大和老幺更加「誠實謙遜、和藹可親」。

據《紐約郵報》（New York Post）24日報道，奧地利心理學家阿德勒（Alfred Adler）早在一百多年前就率先提出，孩子在家中的「出生順序」會對性格會影響，例如認為老大會更聰明自信，老幺則更容易被寵壞，而出生順序處於中間的孩子則有「中間孩子症候群」（Middle child syndrome）的說法，認為他們可能更容易被父母忽略，或變成家中意見最多、最叛逆、最特立獨行的孩子。

挑戰「中間孩子症候群」一說

阿德勒的觀點自誕生起一直備受爭論。學術界頂尖期刊《美國科學院院報》（PNAS）近日發表的一篇報告指出，出生順序在中間其實是一件好事，因為「中間孩子」會比他們的兄弟姐妹「更誠實謙遜、和藹可親」。

這一報告的兩名作者均來自加拿大，分別是布洛克大學（Brock University）的阿什頓（Michael Ashton）和卡加利大學（University of Calgary）的李（Kibeom Lee）。他們的研究基於一項名為HEXACO人格量表的測試，該測試檢視人類的六種特徵：誠實謙遜、情緒化、外向性、宜人性、責任感和開放性。