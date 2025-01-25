加拿大研究：性格與家中排行有關　「中間孩子」更誠實可親

加拿大一項最新研究指出，家中出生順序在中間的人未必是人們刻板印象中的叛逆，而是往往比老大和老幺更加「誠實謙遜、和藹可親」。
據《紐約郵報》（New York Post）24日報道，奧地利心理學家阿德勒（Alfred Adler）早在一百多年前就率先提出，孩子在家中的「出生順序」會對性格會影響，例如認為老大會更聰明自信，老幺則更容易被寵壞，而出生順序處於中間的孩子則有「中間孩子症候群」（Middle child syndrome）的說法，認為他們可能更容易被父母忽略，或變成家中意見最多、最叛逆、最特立獨行的孩子。
挑戰「中間孩子症候群」一說
阿德勒的觀點自誕生起一直備受爭論。學術界頂尖期刊《美國科學院院報》（PNAS）近日發表的一篇報告指出，出生順序在中間其實是一件好事，因為「中間孩子」會比他們的兄弟姐妹「更誠實謙遜、和藹可親」。
這一報告的兩名作者均來自加拿大，分別是布洛克大學（Brock University）的阿什頓（Michael Ashton）和卡加利大學（University of Calgary）的李（Kibeom Lee）。他們的研究基於一項名為HEXACO人格量表的測試，該測試檢視人類的六種特徵：誠實謙遜、情緒化、外向性、宜人性、責任感和開放性。
願意與他人妥協與合作
在誠實謙遜、和藹可親方面，出生順序在中間的孩子排名第一。這意味着他們能夠：「原諒自己所遭受的錯誤，寬容地評判他人，願意與他人妥協與合作，並且能夠輕鬆控制自己的脾氣」他們並且「會避免為了個人利益操縱他人」，「對奢華的財富和奢侈品不感興趣，也不會認為自己應該擁有更高的社會地位」。
老幺在這兩項中排名第二，老大則排名墊底，此外獨生子女的表現也不理想。家中出生順序排行中間的名人有馬丁路德金博士、「流行女皇」麥當娜、「股神」巴菲特和美國第16任總統林肯等。
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