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國際
2023-02-28 12:13:00

加拿大禁政府裝置使用TikTok　杜魯多：或只是第一步

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加拿大禁政府裝置使用TikTok，杜魯多：或只是第一步。(AP)

加拿大禁政府裝置使用TikTok，杜魯多：或只是第一步。(AP)

繼美國、澳洲及歐盟之後，星期二起禁止在政府的流動裝置中使用中國影音分享應用程式「抖音」海外版TikTok，因對私隱及安全帶來不可接受的風險。已經安裝的要移除，使用有關設備的政府人員，今後亦不可下載TikTok到政府的裝置。

國庫委員會秘書處表示，TikTok收集數據的方式會讀取大量手機內容，在私隱及安全方面構成不可接受的風險，今次決定屬預防措施，與國際夥伴的做法一致，目前無證據顯示加拿大政府資料有外洩。

總理杜魯多強調，當局一直檢視如何保障國民網絡安全，今次可能只是第一步，相信在政府作出決定後，國民和企業都會檢視自身的數據安全，再作出相應的決定。

TikTok對加拿大政府的決定表示失望，指當局無提及任何關於TikTok的具體安全問題，發布禁令前亦未有聯絡公司討論。

TikTok對加拿大政府的決定表示失望。(資料圖片)

TikTok對加拿大政府的決定表示失望。(資料圖片)

美國要求30日內刪TikTok

美國去年已禁止政府所有終端設備使用TikTok，美國白宮昨日給予政府機構30天的期限，要求他們在其聯邦設備和系統上卸載TikTok歐盟上周四(23)也頒下禁令，要求所有職員必須在下月15日前，移除在裝有公務軟體手機等私人裝置上的TikTok日本政府發言人、官房長官松野博昨日亦表示，基於網路安全的理由，政府職員在手機等可能涉及處理機密訊息的終端設備上，將在充分考量各種風險，判斷能否使用。

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