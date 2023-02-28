加拿大禁政府裝置使用TikTok　杜魯多：或只是第一步

繼美國、澳洲及歐盟之後，星期二起禁止在政府的流動裝置中使用中國影音分享應用程式「抖音」海外版TikTok，因對私隱及安全帶來不可接受的風險。已經安裝的要移除，使用有關設備的政府人員，今後亦不可下載TikTok到政府的裝置。

國庫委員會秘書處表示，TikTok收集數據的方式會讀取大量手機內容，在私隱及安全方面構成不可接受的風險，今次決定屬預防措施，與國際夥伴的做法一致，目前無證據顯示加拿大政府資料有外洩。

總理杜魯多強調，當局一直檢視如何保障國民網絡安全，今次可能只是第一步，相信在政府作出決定後，國民和企業都會檢視自身的數據安全，再作出相應的決定。

TikTok對加拿大政府的決定表示失望，指當局無提及任何關於TikTok的具體安全問題，發布禁令前亦未有聯絡公司討論。