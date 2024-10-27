加拿大紐芬蘭海岸不明物體考起科學家 網民猜：外星人糞便？鯨魚鼻屎？

加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物，引發居民天馬行空的想像，科學家們亦毫無頭緒。

加拿大廣播公司新聞網(CBC News)等報道，9月初，海灘遊客發現這些餐盤大、黏糊糊的海綿狀球體，散布在島上南端普拉森西亞灣(Placentia Bay)的鵝卵石海灘上。有人在社交平台發布照片，問知不知道這是甚麼。

網民競猜

網民海量回應湧入，猜測是多士塊、鯨魚鼻屎，甚至外星人糞便都有。網民史托爾斯(Selina Stoyles)發文說：「天啊，那是(迪士尼電影《魔雪奇緣》中的)小白(Olaf)嗎？」也有人認為，可能是被丟棄的烘培麵糰，或是油輪清出來的石蠟排到海上，他們試著點火燒，發現它們可燃。