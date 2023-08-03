加拿大總理杜魯多宣布與已婚18年妻子分開

加拿大總理杜魯多突然宣布和結婚18年的妻子索菲分開，兩人在社交網站發出共同聲明，指經過多次有意義和困難的對話後，決定分開。但指他們仍是親密的家庭，對彼此建立的和將會繼續建立的一切，都充滿愛和尊重。顧及到孩子的福祉，兩人呼籲大家尊重他們以至他們的私隱。

索菲將搬離官邸

加拿大總理辦公室表示，兩人已經簽署分居協議，索菲將搬離官邸，到在渥太華的另一個住所居住，但強調兩人會繼續一起養育將跟隨杜魯多同住的3名子女，指兩人會專注在安全、充滿愛心和協作的環境下撫養孩子，兩人都將永遠存在於孩子的生活中，加拿大民眾可以期待「經常看到他們一家人在一起」，他們會在下周一起度假。路透社引述消息人士報道，兩人將共同擁有3名子女的撫養權。

兩人兒時認識 結婚18年

杜魯多和索菲分別51歲與48歲，索菲是杜魯多弟弟的同學，童年時已相識，到2003年一起主持一個慈善舞會而重遇，兩人很快走在一起，並在2005年結婚。兩人育有3名子女，分別15、14和9歲。

在杜魯多上任初期，他和妻子經常一起在公眾前露面，亦經常在社交平台發布合照，但近年次數明顯減少。最近一起露面是今年5月到倫敦參加英王查理斯三世的加冕典禮。而當地媒體報道，杜魯多對上一次公開露面是在本周一出席記者會，當時仍佩戴婚戒。