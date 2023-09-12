加拿大總理杜魯多專機故障　參加G20後被迫留在印度

加拿大官員證實，杜魯多原定於10日在印度獨立領袖甘地紀念碑敬獻花圈後回國，但專機發生機械故障，被迫留在印度過夜。加拿大總理辦公室辦公室發布聲明提到，這架飛機是由加拿大空軍營運，機械問題無法在一夜之間解決，加拿大代表團將留在印度，直到做出替代安排，不過有媒體爆料，目前尚不清楚這架空中巴士座機何時能夠返回加拿大，但這已經不是它第一次出現問題。

德國外交部長也曾因座機出現問題而影響行程

不只杜魯多，近幾個月來，也有政治人物因專機故障而被迫放棄或更改行程，德國外交部長安娜琳娜·貝爾伯克（Annalena Baerbock），原本在8月計畫出訪大洋洲國家，會見澳洲、紐西蘭和斐濟的領導人，但因為座機出現問題而泡湯。安娜琳娜搭乘的空中巴士A340座機，先是因為着陸襟翼出現故障，在阿布達比維修加油後再次起飛後，但還是碰上機械問題，只能再回到阿布達比，最後她只能無奈宣布，這次大洋洲之行取消。而紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins），則是防患於未然，6月出訪大陸時，認為由紐西蘭國防軍負責的座機不太可靠，所以派出了另1架備用飛機一起出行。

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