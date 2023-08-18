加拿大西北地區發生嚴重山火　首府黃刀鎮約2萬人撤離

高溫天氣下全球多地都發生山火。在加拿大西北地區，當地就發生數百宗山火，令到首府的黃刀鎮，需要疏散當地約2萬名居民，而美國亦因此，空氣質素受到影響。

加拿大西北地區發生超過230宗山火，當地需要為近一半人口的約2萬名居民撤離。而其中一處的火警,位於黃刀鎮的西面，火場面積達16.5萬公頃，並正在迫近當地的社區及高速公路。當局的官員表示，無法駕車離開的居民，可以向當局登記，並乘坐當局準備的飛機離開。當地議員表示：「如果你有能力經陸路離開，請跟從所有的警告指示、緊急控制的職員、交通訊號及車速限制。不要作出任何魯莽的友定，讓他人陷人危險。」