加拿大西北地區發生嚴重山火　首府黃刀鎮約2萬人撤離

高溫天氣下全球多地都發生山火。在加拿大西北地區，當地就發生數百宗山火，令到首府的黃刀鎮，需要疏散當地約2萬名居民，而美國亦因此，空氣質素受到影響。
加拿大西北地區發生超過230宗山火，當地需要為近一半人口的約2萬名居民撤離。而其中一處的火警,位於黃刀鎮的西面，火場面積達16.5萬公頃，並正在迫近當地的社區及高速公路。當局的官員表示，無法駕車離開的居民，可以向當局登記，並乘坐當局準備的飛機離開。當地議員表示：「如果你有能力經陸路離開，請跟從所有的警告指示、緊急控制的職員、交通訊號及車速限制。不要作出任何魯莽的友定，讓他人陷人危險。」
黃刀鎮的市長已發出緊急狀態，在周三晚火焰距離城鎮不夠10英哩。當地消防部門表示：「狀況轉變得很快，強風讓火勢距離社區僅有10公里。預計火勢今日傍晚會繼續蔓延。
美國發空氣污染警告
至於在鄰近的卑詩省，同樣有超過360宗的山火。當地官員指持續的酷熱及閃電的天氣，火災情況繼續惡化。而加拿大的火災，亦影響鄰國的美國。美國明尼蘇達污染控制在周四及周五（17、18日）發布空氣質素警告：「加拿大西北地區的山火引發的濃煙，正在經加拿大中部南下，並向明尼蘇達前進。」有關的煙霧已在周四到達明尼蘇達州與加拿大的邊境。
Let's send our prayers and positive thoughts to everyone who is being forced to evacuate because of the wildfires. 🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦 @AirCanada pic.twitter.com/6LfSpZFzIe— mia (@canuck_mia27) August 17, 2023
Northwest Territories #Yellowknife "Air Canada"