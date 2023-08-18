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國際
2023-08-18 14:16:57

加拿大西北地區發生嚴重山火　首府黃刀鎮約2萬人撤離

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加拿大黃刀鎮居民需要撤離。(美聯社)

加拿大黃刀鎮居民需要撤離。(美聯社)

高溫天氣下全球多地都發生山火。在加拿大西北地區，當地就發生數百宗山火，令到首府的黃刀鎮，需要疏散當地約2萬名居民，而美國亦因此，空氣質素受到影響。

加拿大西北地區發生超過230宗山火，當地需要為近一半人口的約2萬名居民撤離。而其中一處的火警,位於黃刀鎮的西面，火場面積達16.5萬公頃，並正在迫近當地的社區及高速公路。當局的官員表示，無法駕車離開的居民，可以向當局登記，並乘坐當局準備的飛機離開。當地議員表示：「如果你有能力經陸路離開，請跟從所有的警告指示、緊急控制的職員、交通訊號及車速限制。不要作出任何魯莽的友定，讓他人陷人危險。」

黃刀鎮的居民從陸路撤離。(美聯社) 加拿大的山火開始蔓延。(路透社)

黃刀鎮的市長已發出緊急狀態，在周三晚火焰距離城鎮不夠10英哩。當地消防部門表示：「狀況轉變得很快，強風讓火勢距離社區僅有10公里。預計火勢今日傍晚會繼續蔓延。

美國發空氣污染警告

至於在鄰近的卑詩省，同樣有超過360宗的山火。當地官員指持續的酷熱及閃電的天氣，火災情況繼續惡化。而加拿大的火災，亦影響鄰國的美國。美國明尼蘇達污染控制在周四及周五（17、18日）發布空氣質素警告：「加拿大西北地區的山火引發的濃煙，正在經加拿大中部南下，並向明尼蘇達前進。」有關的煙霧已在周四到達明尼蘇達州與加拿大的邊境。

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