加拿大警方就中國「警察站」展開調查

早前有人權組織發表報告指，中國在海外廣設「海外警察服務中心」，用作騷擾打壓身處歐洲的中國異見人士，當中包括加拿大，加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police)表示，已對事件展開調查。

總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」(Safeguard Defenders) 早前發表報告，指中國在5大洲30國設立54個「警僑海外服務站」，多倫多地區就有3個，分別位於1處民宅、1棟位於安大略省萬錦市的單層商業建築和1家便利商店內。加拿大保守黨議員Michael Chong於月初曾向外交部查詢「警察站」相關問題，並於下議院加中關係特別委員會上作出警告。 英國《衛報》(The Guardian)報道，加拿大皇家騎警表示，當局正在「調查與所謂的『警察局』有關的犯罪活動消息」皇家騎警指：「加拿大皇家騎警非常重視生活在加拿大的人民安全受威脅情事，並清楚外國可能會試圖恐嚇或傷害加拿大境內的社群或個人。」