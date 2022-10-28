加拿大警方就中國「警察站」展開調查

早前有人權組織發表報告指，中國在海外廣設「海外警察服務中心」，用作騷擾打壓身處歐洲的中國異見人士，當中包括加拿大，加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police)表示，已對事件展開調查。
總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」(Safeguard Defenders) 早前發表報告，指中國在5大洲30國設立54個「警僑海外服務站」，多倫多地區就有3個，分別位於1處民宅、1棟位於安大略省萬錦市的單層商業建築和1家便利商店內。加拿大保守黨議員Michael Chong於月初曾向外交部查詢「警察站」相關問題，並於下議院加中關係特別委員會上作出警告。
英國《衛報》(The Guardian)報道，加拿大皇家騎警表示，當局正在「調查與所謂的『警察局』有關的犯罪活動消息」皇家騎警指：「加拿大皇家騎警非常重視生活在加拿大的人民安全受威脅情事，並清楚外國可能會試圖恐嚇或傷害加拿大境內的社群或個人。」
中國外交部指服務站是幫助海外中國公民做事
另外，加拿大廣播公司(CBC)報道，1989年從中國移居加拿大的維權人士兼記者盛雪聲稱，在網上多次成為中國官員的目標。她表示：「現時中國警察局就在這裡，離我只有幾公里遠，所以我問自己，我還能逃到哪裡去。」
荷蘭傳媒日前報道，中國在荷蘭設立至少兩個非法公安「海外服務站」，用作騷擾打壓身處歐洲的中國異見人士。荷蘭外交部指，有關做法屬非法，將會調查事件，並研究向受騷擾的中國公民提供保護。
在北京，外交部發言人汪文斌周三(26日)指，所謂的「國外警察站」其實是涉僑事務海外服務站，主要協助當地有需要的中國公民做事，例如更新駕駛執照。