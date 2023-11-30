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國際
2023-11-30 12:38:56

加拿大貨車司機中3億彩票 訴求竟是繼續上班︰公司需要我(有片)

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加拿大一名60多歲的中年男貨車司機表明「我的訴求是上班」。他早前中了5,000萬加元（約2.9億港元）彩票頭獎，翌日早上4時半仍準時上班，並不打算提早退休，原因是「公司需要我」。

加拿大一名60多歲的中年男貨車司機表明「我的訴求是上班」。他早前中了5,000萬加元（約2.9億港元）彩票頭獎，翌日早上4時半仍準時上班，並不打算提早退休，原因是「公司需要我」。

不少人中六合彩頭獎後立即辭職嘆世界，一生無憂，但加拿大一名60多歲的中年男貨車司機表明「我的訴求是上班」。他早前中了5,000萬加元（約2.9億港元）彩票頭獎，翌日早上4時半仍準時上班，並不打算提早退休，原因是「公司需要我」。

外媒報道，這名來自蒙特利爾的得獎者是60多歲的餐飲物流部門主管及貨車司機瑞奇（Pierre Richer），他上月和女兒到超市買感恩節用品，順道買了兩張「Lotto Max」彩票，一向沒中獎運的他未料中頭獎，一注獨中5,000萬元加幣。

「不能把公司與同事丟在黑暗中」

瑞奇在領獎記者會上分享，稱開獎當刻聽到女兒的尖叫聲，還以為是被蜘蛛嚇到，後來得悉自己中獎，「我只說了句OK，然後便離開房間」；他自言心情自若，認為不會令生活有重大改變，亦無意退休嘆世界。

瑞奇現時仍要駕貨車，他在中獎後的周一早上4時半準時上班，「中獎一事不能把全公司同事蒙在鼓裡，但沒了我，整個部門將無法正常運作，我不能把公司與同事丟在黑暗中。」

置業買車請家人度假

談及獎金將何使用，瑞奇坦言一家將可過更輕鬆生活，他將在郊區買一幢房子和新車，再出錢讓妻子及女兒度假，「因我的的性格不喜歡度假，更想一如既往工作，所以只請家人慶祝。」

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