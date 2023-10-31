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國際
2023-10-31 19:58:18

加拿大載滿煙花貨櫃車遭撞 精彩過維港煙花大匯演(有片)

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煙花

煙花｜加拿大有載滿煙花的貨櫃車遭撞，引發大量煙花發放。(互聯網)

加拿大卑詩省溫哥華以東一條公路上周四晚發生交通意外，一輛拖頭貨櫃車遭小卡車從後撞上，突然煙花四射，色彩繽紛的煙花射上半空中，煙花爆發的砰、砰、砰聲不斷，精彩過維港煙花大匯演。那輛貨櫃載有估計價值10萬加元(約56萬港元)的煙花，片段可見其他駕駛者走出車廂，站在公路上欣賞照亮整個夜空的煙花，有人形容像「美國國慶日」。

目擊者：今看過最壯觀煙花表演

這場煙花放了1小時，期間完全沒有中斷，一個接一個。目擊者笑說，那是她至今看過最壯觀的煙花表演，甚至可能是一世人最壯觀的，而且完全免費。有司機稱，當時從馬路角位轉出來，晚上10時竟見到放煙花，公路上的車都慢駛或停下來，大家都在看煙花。他指，事故造成小小混亂，從後撞上貨櫃車的小卡車著火燒起來。報道指，兩名司機安全逃出車廂，其中一人受輕傷送院治療。

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