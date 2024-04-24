加拿大載貨列車5車廂起火　衝入市區嚇煞民眾(有片)

加拿大安大略省一輛運載貨物的列車行駛期間，其中5節車廂起火燃燒，列車更駛入市區，目擊民眾都被嚇得紛紛報警求助，消防員結果花了一個半小時將火勢撲滅。有專家認為，事件是由縱火所致。

事發於當地周一(21日)晚上10 點 49 分，一列載著廢棄枕木的貨物列車由安大略省西南部城市倫敦郊外的斯特拉斯羅伊地區出發，準備前往市中心，詎料其間起火，火勢蔓延5節車廂，許多民眾都目擊這個冒著熊熊火焰的列車衝向市區，紛紛嚇得報警求助。列車最終停在一棟寫字樓和一棟住宅大樓外。消防到場後，首先是把著火的車廂和其他車廂分開後，才開始滅火，經過約一個半小時後將火勢撲滅，之後灑水直至確認不會死灰復燃。