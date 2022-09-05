加拿大連環襲擊 兇徒疑受傷向居民求助 七旬善心翁慘死 鄰居痛心：他不應如此下場

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)連環持刀襲擊案，造成最少10人死亡，15人受傷，兩名疑犯Damien Sanderson和Myles Sanderson仍然在逃。報道指，薩斯喀徹溫省當局去年5月發出通緝名單，當中包括Myles Sanderson，指他是「在逃的犯罪分子」。
案發社區威爾登村(Weldon) 89歲婦人Doreen Lees接受美聯社訪問，稱事發時懷疑與女兒目擊兩名疑犯。她說，清晨時份，一輛私家車駛至她們住處所在的街道，一名男子下車走近，對她們說自己受傷，需要協助，但女兒說會幫他致電求助，男子便拔足離開。
Lees說，那名男子用外套遮掩面部，似乎不願露出面部，她與女兒問他名字，他只細聲說了兩次，她們聽不清楚，他說自己面部受傷，傷勢嚴重到不能給人看。Lees形容，男子獨自一人，「有點步履不穩」，男子離開後，她尾隨他一段路，看看他是否沒問題，但女兒著她不要跟蹤下去。
襲擊案震撼寧靜社區
威爾登村居民稱認識其中一名死者是77歲的Wes Petterson。居民Ruby Works說，Petterson已喪妻，平日對她就如伯父那樣親暱。她稱，聽到Petterson遇害的消息後，即昏倒地上，她自幼便認識對方，他愛家裡的貓兒，喜歡自製果醬，平日樂於助人，「他甚麼也沒做過，不應該有這樣的下場，他人品很好，是善良的人」。居民Robert Rush亦指，Petterson和藹友善，「連烏蠅也不會傷害」，事發時，他的孫兒躲在地庫報警，襲擊者離開後才敢出來。Rush說，案發後他提高警覺，給兩把槍和一支球棍給留在家的孫女傍身。
Ruby Works說襲擊事件震撼了整個寧靜的社區，「今後鎮上無人會睡得安寧，可能連開門也會感到驚慌」。社區民選領袖亦指，相信所有居民都受影響，「他們彼此就像親戚朋友，大部分人相互間有聯繫，所以實在難熬」，「(襲擊)很恐怖」。