加拿大連環襲擊｜警證疑犯為兄弟　1死1在逃

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)一個原住民社區和鄰近一個村莊發生駭人的連環斬人案，造成10死18傷。警方證實疑犯為兄弟，其中31歲疑犯達米安·桑德森(Damien Sanderson)已經死亡，30歲的邁爾斯·桑德森(Myles Sanderson)仍然在逃。

警方表示，在搜查一間房屋時，發現達米安·桑德森倒臥在草地上，他身上有明顯傷痕，相信由他人造成。他的弟弟邁爾斯·桑德森相信亦受傷，目前仍然在逃，相信他身處省首府里賈納，暫時未能確定他是否與事件有關。警方已控告兩人一級謀殺、企圖謀殺及非法闖入等罪名，指隨著進一步調查，預料會起訴更多罪名。

31歲疑犯達米安·桑德森(圖左)已經死亡，30歲的邁爾斯·桑德森(圖右)仍然在逃。(AP)

在逃疑犯曾被判監 早前獲假釋

案發在星期日(4日)，疑犯在一個原住民社區及鄰近範圍共13個地點，持刀襲擊，造成10人死亡和至少18人受傷，警方相信，一些受害者是特定目標，其他人可能遭到隨機襲擊，有原住民領袖相信案件與毒品有關。

當地傳媒報道，疑犯邁爾斯·桑德森曾因襲擊及打劫等罪名被判監，早前獲假釋，但今年5月未再與假釋官見面，警方正追查他的下落。

總理杜魯多形容襲擊令人震驚和心碎，強調這種暴力都不容於加拿大，並指當局會提供一切資源，協助警方緝拿兇徒。