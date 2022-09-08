加拿大連環襲擊｜逃亡4天　餘下一名疑犯被捕後身亡(有片)

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)周日(4日)一個原住民社區和鄰近一個村莊發生連環斬人案，造成10死18傷，其中一名疑犯Damien Sanderson日前被發現已死亡，他的兄弟、餘下一名疑犯Myles Sanderson逃亡4天後最終落網，但其後因自殘死亡。警方同時撤銷危險人員警報，表示案件不再對公眾安全構成威脅。

當地警方昨日修定Myles Sanderson年齡為32歲，是31歲Damien Sanderson的兄長。警方搜捕Myles Sanderson的行動跨越3個省，於當地時間周三下午3時半左右在薩斯喀徹溫省羅森鎮落網，有傳媒指追捕期間有追撞。網上有影片顯示，至少2架警車與一架白色車停於公路旁草地，多名身穿避彈衣警員擎槍指向白色汽車，氣氛緊張。Myles Sanderson被控一級謀殺、謀殺未遂及非法闖入等多項罪名，惟他於被捕後不久死亡，警方無提及疑犯的自殘傷勢於何時造成。

外界質疑疑犯犯案累累仍獲假釋

案中兩名疑犯先後死亡，警方已撤銷危險人物警報，即案件不再對公眾安全構成威脅。警方公布案中10名死者的身份，他們年齡介乎23歲到78歲。外界質疑為何Myles Sanderson有59項刑事案底，曾入獄4年4個月，仍然獲得監獄假釋。

案發在過去的星期日，凌晨5時40分開始，薩斯喀徹溫省多區警方陸續接到發生持刀襲擊事件的報警求助電話。調查指兩名男子涉案，他們施襲後開車逃離現場。警方確認兩名疑犯是兄弟關係，其中一人在星期一被證實死亡。10名傷者仍然留醫，其中3人情況危殆。