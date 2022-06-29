加拿大銀行爆警匪槍戰傳有炸彈　2匪被擊斃6警受傷(有片)

加拿大卑詩省溫哥華島Saanich，當地時間周二早上發生銀行持槍劫案，並演變成警匪槍戰，2名匪徒中槍身亡，6名警員受傷送院，銀行則未有職員和顧客受傷。由於傳出有炸彈，警方一度要求周邊住宅的居民撤離，警方直至周二傍晚宣布已經找到爆炸物才解除警報，警方正追緝第3名疑犯。
事發在溫哥華島南部Saanich，警方在當地時間周二早上11時接報，指2名男子持械闖入一間銀行，大批警員到場與疑犯駁火。下午4時，警方將2名疑犯當場擊斃，6名警員受傷送院，其中3人傷勢嚴重。由於疑犯車輛可能有爆炸裝置，當局疏散附近商舖和民居。至傍晚6時許，警方表示已找到爆裂物，對居民解除「就地掩護」的警報，正追緝第3名疑犯。
社交平台Twitter流傳的影片顯示，事發時槍聲不斷，氣氛相當緊張。有附近的民眾指，聽到多達50下槍聲。當地媒體較早前報導指，匪徒穿有防彈背心且火力強大。
警局局長：現場混亂與槍戰 沒有任何民眾受傷是奇蹟
警局局長Dean Duthie在稍後的記者會透露，他在27年警察生涯中從未遇過這樣的案件，「以現場的混亂與槍戰場面而言，沒有任何民眾受傷真是奇蹟。」警方呼籲民眾提供現場拍到的影片，以供警方蒐證使用。
WARNING— John Sitarek (@JohnSitarek) June 28, 2022
⚠️Graphic Content ⚠️
Video from scene of Saanich B.C. bank robbery in progress. Witness captures the moment shots were fired by police responding. Two suspects dead, and six officers injured some in surgery at hospital. pic.twitter.com/k0JGOSKVcW
Explosive Disposal Unit still on scene of today's shootout in #Saanich, probing a possible bomb found inside a vehicle connected to the (dead) suspects.@kyliestanton will have a live update on BC1 at 8 p.m,@GlobalBC pic.twitter.com/IFuctIWWdQ— Jordan Armstrong (@jarmstrongbc) June 29, 2022