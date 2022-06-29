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2022-06-29 12:00:00

加拿大銀行爆警匪槍戰傳有炸彈　2匪被擊斃6警受傷(有片)

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加拿大銀行爆警匪槍戰傳有炸彈，2匪被擊斃6警受傷。(Twitter)

加拿大銀行爆警匪槍戰傳有炸彈，2匪被擊斃6警受傷。(Twitter)

加拿大卑詩省溫哥華島Saanich，當地時間周二早上發生銀行持槍劫案，並演變成警匪槍戰，2名匪徒中槍身亡，6名警員受傷送院，銀行則未有職員和顧客受傷。由於傳出有炸彈，警方一度要求周邊住宅的居民撤離，警方直至周二傍晚宣布已經找到爆炸物才解除警報，警方正追緝第3名疑犯。

由於疑犯車輛可能有爆炸裝置，疏散附近商舖和民居。(Twitter)

由於疑犯車輛可能有爆炸裝置，疏散附近商舖和民居。(Twitter)

事發在溫哥華島南部Saanich，警方在當地時間周二早上11時接報，指2名男子持械闖入一間銀行，大批警員到場與疑犯駁火。下午4時，警方將2名疑犯當場擊斃，6名警員受傷送院，其中3人傷勢嚴重。由於疑犯車輛可能有爆炸裝置，當局疏散附近商舖和民居。至傍晚6時許，警方表示已找到爆裂物，對居民解除「就地掩護」的警報，正追緝第3名疑犯。

社交平台Twitter流傳的影片顯示，事發時槍聲不斷，氣氛相當緊張。有附近的民眾指，聽到多達50下槍聲。當地媒體較早前報導指，匪徒穿有防彈背心且火力強大。

警局局長：現場混亂與槍戰，沒有任何民眾受傷是奇蹟。(Twitter)

警局局長：現場混亂與槍戰，沒有任何民眾受傷是奇蹟。(Twitter)

警局局長：現場混亂與槍戰 沒有任何民眾受傷是奇蹟

警局局長Dean Duthie在稍後的記者會透露，他在27年警察生涯中從未遇過這樣的案件，「以現場的混亂與槍戰場面而言，沒有任何民眾受傷真是奇蹟。」警方呼籲民眾提供現場拍到的影片，以供警方蒐證使用。

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