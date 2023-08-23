加拿大餐廳發生爆炸 原因不明 五公里外房屋都在搖晃

附近員工幾乎被爆炸聲「震倒」

這宗爆炸發生在22日上午7點左右，爆炸點是一間餐廳，據悉該餐廳已被新老闆收購，警方稱目前無人居住。爆炸的威力大到遠在五公里外的房屋都在搖晃，火焰和濃煙衝向空中。一位民眾向媒體表示，當時她正在市中心的房間，窗戶突然劇烈搖晃，接著她看到不遠處升起一股巨大的黑色煙霧，我們看到一名女士在尖叫。有幾個人被送往醫院。距離爆炸地點只有兩戶之遙的甜甜圈店老闆希瑟·齊巴特 (Heather Ziebart) 表示，她和其他幾名員工幾乎被巨大的爆炸聲給「震倒」，「我們跑出去看發生了什麼事，一開始還以為可能有什麼東西襲擊了我們的房子。」

齊巴特說，其中一名受傷者是一名市府員工，她看到一名流浪漢將他從現場扶起。喬治王子市證實一名員工在爆炸中受傷，但沒有提供他們的最新情況。而衛生局則證實，有3人被送往醫院，其1人傷勢嚴重，另外兩人情況穩定，住院觀察中。官員表示，可能還有其他人受傷，但尚未獲救；據附近的企業和居民表示，經常有流浪漢在大樓周圍睡覺。當局呼籲民眾若是有任何爆炸前、爆炸期間或爆炸後的影片，請踴躍提供，以便他們能夠更充份地了解有多少人受傷以及可能的原因。

這起爆炸導致第四大道上的許多店家關閉，包括一家家族經營的餐廳、咖啡館以及多家禮品店和服裝店，碎玻璃散落在該地區的人行道上，業主們正在等待評估受損程度。皇家騎警隊22日下午表示，該事件雖然被視為可疑，但目前仍處於調查的早期階段，無法做出具體結論。消防副隊長克萊頓·辛 (Clayton Sheen) 則表示，火災調查人員無法全面評估現場，因為工作人員還在努力撲滅火勢。當被問及可能的原因時，警方表示現在說還為時過早，人為或意外都有可能，也不排除是瓦斯外洩所導致。

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