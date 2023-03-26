加拿大「加密幣王」遭綁架虐待 騙大眾4150萬加元僅拿2%投資

加拿大24歲青年Aiden Pleterski自封「加密幣之王」，騙取投資者4,150萬加元(約2.36億港元)，並僅拿出當中少於2%款項作真正投資；有關資金供他揮霍過著奢華生活，包括買名車、租私人飛機和度假等，他已花掉近1,600萬加元(約9,099萬港元)。Pleterski正被申請破產，一份最新破產管理人的報告指，其父親去年12月初報案稱，兒子在深夜遭綁架，被拉上車後於南安大略兜圈，期間遭毆打和虐待。租屋給Pleterski的業主稱，他收到Pleterski的求助電話，籌借300萬加元(約1,706萬港元)贖金，業主稱「愛莫能助。」報告指，Pleterski在數天後獲釋，並交了贖金。
加密幣｜「龐氏騙局」方式呃投資者
Pleterski以「龐氏騙局」(ponzi scheme)方式呃投資者，聲稱將他們的錢投資加密幣和外幣買賣賺錢，其實是用新投資者的款項給舊投資者作為回報，層層疊疊式地騙取了大量金錢。代表部分投資者討回款項的律師稱，4,150萬加元或只屬冰山一角，當中未包括Pleterski收下或轉移的現金和加密幣，實質涉及金額或多一倍。報道指，Pleterski買了最少10輛不同牌子跑車，為了有地方停泊它們，甚至用投資者50萬加元(約284萬港元)作訂金購買一個倉庫。
加密幣｜26萬月租別墅居住
破產管理人的報告稱，Pleterski花掉投資者約100萬加元(約568萬港元)居於安省伯靈頓一間別墅，以月租4.5萬加元(約26萬港元)租住，之後又付訂金購買它。報告又指，與他有聯繫的Colin Murphy從投資計劃取走了130萬加元(約739萬港元)，後者之前聲稱自己是無辜的。據悉，Pleterski向破產管理人稱，加密幣於2021年大跌令投資失利，但他嘗試「賺回」投資者金錢。報道指，投資者一度嘗試取回2,500萬加元(約1.42億港元)，銀行紀錄卻顯示Pleterski存入銀行的款項超過4,100萬加元，這表示其他投資者損失了1,600萬加元(約9,099萬港元)，但卻不出聲，可能想藉「龐氏騙局」方式等待其他新投資者入局，繼而取回本金。