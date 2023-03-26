加拿大「加密幣王」遭綁架虐待 騙大眾4150萬加元僅拿2%投資

Aiden Pleterski自封「加密幣之王」，騙取投資者金錢。(互聯網)

加拿大24歲青年Aiden Pleterski自封「加密幣之王」，騙取投資者4,150萬加元(約2.36億港元)，並僅拿出當中少於2%款項作真正投資；有關資金供他揮霍過著奢華生活，包括買名車、租私人飛機和度假等，他已花掉近1,600萬加元(約9,099萬港元)。Pleterski正被申請破產，一份最新破產管理人的報告指，其父親去年12月初報案稱，兒子在深夜遭綁架，被拉上車後於南安大略兜圈，期間遭毆打和虐待。租屋給Pleterski的業主稱，他收到Pleterski的求助電話，籌借300萬加元(約1,706萬港元)贖金，業主稱「愛莫能助。」報告指，Pleterski在數天後獲釋，並交了贖金。

加密幣｜「龐氏騙局」方式呃投資者 Pleterski以「龐氏騙局」(ponzi scheme)方式呃投資者，聲稱將他們的錢投資加密幣和外幣買賣賺錢，其實是用新投資者的款項給舊投資者作為回報，層層疊疊式地騙取了大量金錢。代表部分投資者討回款項的律師稱，4,150萬加元或只屬冰山一角，當中未包括Pleterski收下或轉移的現金和加密幣，實質涉及金額或多一倍。報道指，Pleterski買了最少10輛不同牌子跑車，為了有地方停泊它們，甚至用投資者50萬加元(約284萬港元)作訂金購買一個倉庫。