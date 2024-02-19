加拿大「殭屍火」厚雪下悶燒 去年夏天山火仍未熄滅

加拿大去年夏天發生破紀綠的山林大火，但餘火竟然到了降雪的冬天仍未熄滅，於厚雪下的地面悶燒。因為消防員季節性休假人手不足，加上火種在雪下難以看見，所以餘火難以撲滅，又被稱為「殭屍火」(zombie fire)，火種「死極都死唔去」。當局擔心今年的山火季節會提早來臨，鄰國美國也很擔心加拿大山火煙霧蔓延，曾令美國紐約等地天空染成橙紅色、空氣嚴重污染的情況再現。

加拿大殭屍火｜「暴風雪聞起來像煙霧味」 英國廣播公司(BBC)報道，民眾於冬天駕車穿過卑詩省小鎮納爾遜堡(Fort Nelson)可輕易看見泥土冒出白色的煙，也聞到煙味。消防員兼科學家Sonja Leverkus居於納爾遜堡，稱在11月一場暴風雪中駕車外出，但看見的大雪並非白色，而是帶藍的灰色，「我從未經歷過暴風雪聞起來像煙霧味」。她又指，即使踏入2月，於氣溫跌至攝氏零下40度的寒冷日子，仍然可看見輕煙。