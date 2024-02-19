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國際
2024-02-19 19:51:01

加拿大「殭屍火」厚雪下悶燒 去年夏天山火仍未熄滅

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殭屍火

加拿大殭屍火｜火種在積雪下悶燒。(互聯網)

加拿大去年夏天發生破紀綠的山林大火，但餘火竟然到了降雪的冬天仍未熄滅，於厚雪下的地面悶燒。因為消防員季節性休假人手不足，加上火種在雪下難以看見，所以餘火難以撲滅，又被稱為「殭屍火」(zombie fire)，火種「死極都死唔去」。當局擔心今年的山火季節會提早來臨，鄰國美國也很擔心加拿大山火煙霧蔓延，曾令美國紐約等地天空染成橙紅色、空氣嚴重污染的情況再現。

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加拿大殭屍火｜「暴風雪聞起來像煙霧味」

英國廣播公司(BBC)報道，民眾於冬天駕車穿過卑詩省小鎮納爾遜堡(Fort Nelson)可輕易看見泥土冒出白色的煙，也聞到煙味。消防員兼科學家Sonja Leverkus居於納爾遜堡，稱在11月一場暴風雪中駕車外出，但看見的大雪並非白色，而是帶藍的灰色，「我從未經歷過暴風雪聞起來像煙霧味」。她又指，即使踏入2月，於氣溫跌至攝氏零下40度的寒冷日子，仍然可看見輕煙。

加拿大出現殭屍火，因北美地區森林的有機土壤——泥炭苔屬(peat moss)，還有厚積雪令其與寒冷隔絕。殭屍火並不罕見，在過去10年，卑詩省平均有五、六宗，在寒冷的月份仍在燃燒。但在今年1月，該省破天荒有多達106宗殭屍火。大部分殭屍火都會在春天前熄滅，但卑詩省目前仍有91宗在燃燒。若在3月前還未熄滅，有可能在融雪再次接觸空氣後死灰復燃。科學家認為，殭屍火較以往頻繁發生或與氣候變化愈來愈熱有關。卑詩省大部分地區在2月經歷中等到極端水平的乾旱情況。

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