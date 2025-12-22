加拿大「聖誕老人」洗劫超市　自稱羅賓漢重新分配食物予社區（有片）

聖誕節將來臨，加拿大蒙特利爾（Montreal）一間超市遭到扮成聖誕老人和精靈的蒙面竊賊洗劫，約3000美元（約2.3萬港元）的食品被偷走後重新分配給社區。一個自稱「巷弄羅賓漢」（Robins des ruelles）的激進組織承認犯案，稱這是為對抗超市集團利用通膨剝削市民。
《紐約郵報》報道，蒙特利爾警方發言人向《CBC》表示，12月15日晚間9時15分許，數名「戴面具且偽裝的人」進入Metro超市，搶劫了貨架上的商品。閉路電視畫面完整拍下這群人衝進超市，再偷走裝滿購物車的食物。
偷走3000美元食物 放到聖誕樹下
「巷弄羅賓漢」組織在社交平台上將此次行竊描述為「偉大的食物募捐活動」。被偷走的食品隨後被放置在社區的聖誕樹下，剩餘物品也分送到各個社區冰箱供人們取用。
該組織發表聲明稱，「少數企業正在劫持我們的基本需求。他們持續剝削大眾，盡可能榨取金錢，僅僅因為他們有能力這樣做。對我們來說，這才是真正的盜竊，他們才是真正的強盜」。該組織痛批連鎖超市以通膨為藉口加價，同時卻賺取創紀錄的利潤。
超市發言人稱曾參與多項慈善活動
儘管網路上對這宗盜竊案的反應大多正面，但該超市發言人強調，無論動機為何，盜竊都被視為犯罪行為。還稱公司今年參與了多項慈善活動，包括捐款予食物銀行，以及捐贈了不少食品。警方目前正在調查，尚未作任何拘捕。
