加拿大「聖誕老人」洗劫超市　自稱羅賓漢重新分配食物予社區（有片）

聖誕節將來臨，加拿大蒙特利爾（Montreal）一間超市遭到扮成聖誕老人和精靈的蒙面竊賊洗劫，約3000美元（約2.3萬港元）的食品被偷走後重新分配給社區。一個自稱「巷弄羅賓漢」（Robins des ruelles）的激進組織承認犯案，稱這是為對抗超市集團利用通膨剝削市民。

《紐約郵報》報道，蒙特利爾警方發言人向《CBC》表示，12月15日晚間9時15分許，數名「戴面具且偽裝的人」進入Metro超市，搶劫了貨架上的商品。閉路電視畫面完整拍下這群人衝進超市，再偷走裝滿購物車的食物。