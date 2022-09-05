加拿大10死15傷襲擊案 兇徒疑挨家挨戶斬人 仍未落網

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)一個原住民社區和鄰近一個村莊發生駭人的連環斬人案，造成10死15傷。兩名施襲者仍然在逃，當局呼籲鄰近事發地區的民眾留在家裡，若見到疑兇或他們車輛，絕對不要靠近，立即離開和打緊急電話報警。有居民稱「村內無人能夠再睡得著，也害怕打開門。」當地記者表示，事發地區非常偏僻，襲擊者似乎是挨家挨戶襲擊居民。
加拿大連環傷人案｜3小時內13個案發點
兇徒的姓氏相同，分別為31歲的達米安·桑德森(Damien Sanderson)和30歲的邁爾斯·桑德森(Myles Sanderson)，兩人在原住民保育區James Smith Cree Nation和鄰近村莊威爾登(Weldon)行兇，前者約有3,400名居民，後者則住有約200人。事發在周日清晨，當局在5時40分收到第一個緊急救助電話，數分鐘內接到更多人報案，警方形容事件「急速發展」；在3小時裡，有13處地方有人遭襲擊。當局稱，不少人受傷後自行求醫，傷者相信不只15人。
加拿大連環傷人案｜兇徒或受藥物影響
報道指，兩名兇徒駕駛的車子事發後被發現在薩斯喀徹溫省首府里賈納(Regina)，該市距離事發原住民社區約335公里。當局周日晚稱，相信兩人仍在該市，叫居民不要外出。警方稱，部分受害人似是兇徒的目標，其他人則似乎只是隨機下被傷害。死者中包括有兩名女兒的Lana Head，其前夫稱「這顯示監禁刑期、藥物和酒精摧毀不少人生命」，另一名死者為77歲的Wes Petterson。加拿大警方拒絕透露行兇動機，但當地原住民組織發聲明稱，襲擊可能與藥物有關，指「非法藥物入侵我們的社區」。