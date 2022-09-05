加拿大10死15傷襲擊案 兇徒疑挨家挨戶斬人 仍未落網

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)一個原住民社區和鄰近一個村莊發生駭人的連環斬人案，造成10死15傷。兩名施襲者仍然在逃，當局呼籲鄰近事發地區的民眾留在家裡，若見到疑兇或他們車輛，絕對不要靠近，立即離開和打緊急電話報警。有居民稱「村內無人能夠再睡得著，也害怕打開門。」當地記者表示，事發地區非常偏僻，襲擊者似乎是挨家挨戶襲擊居民。

加拿大連環傷人案｜3小時內13個案發點

兇徒的姓氏相同，分別為31歲的達米安·桑德森(Damien Sanderson)和30歲的邁爾斯·桑德森(Myles Sanderson)，兩人在原住民保育區James Smith Cree Nation和鄰近村莊威爾登(Weldon)行兇，前者約有3,400名居民，後者則住有約200人。事發在周日清晨，當局在5時40分收到第一個緊急救助電話，數分鐘內接到更多人報案，警方形容事件「急速發展」；在3小時裡，有13處地方有人遭襲擊。當局稱，不少人受傷後自行求醫，傷者相信不只15人。