加拿大22歲男演員想變BTS朴智旻　不惜整容12次終身亡

南韓防彈少年團(BTS)風魔全球少男少女之餘，成員朴智旻(Jimin)亦成為不少男士仿傚對象，甚至有Fans不惜以他為藍本整容，加拿大一名男演員Saint Von Colucci不惜花費22萬美元(折合約172萬港元)，做12次整容手術。不過，有報道指，Saint Von Colucci周日(23日)在南韓一間整容醫院因為手術併發症離世，終年22歲。

綜合報道，Von Colucci的宣傳公關Eric Blake周一(24日)向媒體透露，Von Colucci去年11月為了擁有V字下巴決定在下頷植入填充物，其後引發感染，他22日前往南韓一間醫院接受手術移除填充物，詎料手術失敗，被迫插管治療，幾個小時後Von Colucci於23日凌晨因手術併發症逝世，終年22歲。