加拿大22歲男演員想變BTS朴智旻　不惜整容12次終身亡

南韓防彈少年團(BTS)風魔全球少男少女之餘，成員朴智旻(Jimin)亦成為不少男士仿傚對象，甚至有Fans不惜以他為藍本整容，加拿大一名男演員Saint Von Colucci不惜花費22萬美元(折合約172萬港元)，做12次整容手術。不過，有報道指，Saint Von Colucci周日(23日)在南韓一間整容醫院因為手術併發症離世，終年22歲。
綜合報道，Von Colucci的宣傳公關Eric Blake周一(24日)向媒體透露，Von Colucci去年11月為了擁有V字下巴決定在下頷植入填充物，其後引發感染，他22日前往南韓一間醫院接受手術移除填充物，詎料手術失敗，被迫插管治療，幾個小時後Von Colucci於23日凌晨因手術併發症逝世，終年22歲。
為飾演Jimin一角毅然整容
出生於魁北克省的Von Colucci於2015年成為演員和模特兒，直到2019年他為了前往「KPOP聖地」發展移居南韓。Eric Blake表示，Von Colucci對自己的外貌很沒自信，認為是因為「西方人」長相受到歧視，也因此很難通過選角，去年為了在8集短篇韓劇《美麗的謊言》中飾演Jimin一角，決定以智旻為藍本大整容。結果在一年內進行了12項手術，動了臉部拉提、隆鼻、眼部和眉毛拉提、嘴脣縮小術與墊下巴等，共花費22萬美元。《美麗的謊言》已於去年拍攝完成，預計在今年10月於美國網路串流平台播出。Eric Blake說：「Von Colucci非常、非常期待(播出)，亦為此付出很大的努力」。
除了Von Colucci，英國32歲男子倫敦(Oli London)亦曾花約16.5萬美元(約128.7萬港元)整容15次，令自己變得更似智旻。