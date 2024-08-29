加拿大5歲華裔男童遭「綁架」　65歲女疑犯楊瑞雪為全國人大退休局長

加拿大警方當地時間周二(27日)清晨發出警報，呼籲公眾提供一名在魁北克省失蹤的5歲失蹤華裔男童Getty Shi Gao的消息，數小時後成功尋回。涉嫌「綁架」男童的疑犯為65歲華人女子楊瑞雪（Yang Ruixue），據悉她曾擔任北京市人大代表及全國人大常委會辦公室機關事務管理局局長。有報道指男童家人表示認識該女子，楊瑞雪可能是男童外婆，意圖帶對方離開加國，事件涉家庭糾紛，楊將面臨三控罪。

疑涉「搶孫仔」 意圖帶對方離國 據悉，男童住在蒙特利爾南岸的寶樂沙市，他於周一（26日）傍晚6時許被「綁架」，和楊瑞雪乘坐一輛掛上安大略省車牌的私家車離開住所前往多倫多。警報發出數小時後，警方表示已在多倫多附近的約克地區發現男童，他並未受傷。

女疑犯楊瑞雪也是寶樂沙市的居民，與前北京市人大代表同名，《澎湃新聞》於2020年曾報道楊為北京市人大代表。加拿大警方所使用的楊瑞雪照片與內媒報道照片相同，公開資料顯示，楊瑞雪曾擔任第15屆北京人大代表(東城區)、全國人大常委會辦公室機關事務管理局局長，現已退休。據加媒報道，涉案的還有一名48歲女子王欣，二人面臨三項控罪，包括禁錮、違背孩子意願下意圖將其送出加拿大，以及意圖剝奪孩子父母對孩子的擁有權，兩人出庭時要求普通話翻譯及提出保釋申請。

楊瑞雪的丈夫高峰曾任中央電視台副台長，中央新聞記錄電影製片廠黨委書記及廠長。由於案中的男童與高峰同姓，有猜測男童是楊瑞雪的孫仔。