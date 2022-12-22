加拿大8少女疑刺殺流浪漢　最少僅13歲

加拿大的多倫多，8名年僅13至16歲的少女，被指在上周末（17日）刺殺一名59歲的無家者。

多倫多警方表示，8名少女只是從網上認識，並懷疑部份可能只是首次見面，當中3人曾有與警察衝突的記錄，而8人中，年紀最輕的3人僅13歲，另外3人14歲，以及2人16歲。她們被指在上周末在多倫多刺殺一名無家者的59歲男子。多倫多警方指：「他在這一帶沒有可提供支援的家庭，我沒有必要說他是流浪漢，可能他只是近期遇上點不幸。」

警方指，相信少女們是在多倫多的市中心地區將受害人打傷，該處附近有很多高級公寓及酒店。警察懷疑受害人被盯上的原因是他身上有酒精類飲品。旁觀者發現發現男子倒地後，立即報警，男子被送往鄰近醫院後，因為嚴重受傷，最後證實死亡。

疑向無家者索酒精飲品

警方表示，該8名少女是一擁而上向男子施襲，並且來回地向男子作出攻擊，而實際的襲擊時間大約只有3分鐘。警方未有稱8人是團夥，而警方指未清楚少女們在當中集合的目的。調查人員又相信，她們上周末也可能涉及其他的毆鬥。

其中一名在附近無家者收容中心的女住客，向加拿大廣播公司（CBC）透露，受害人是在少女們向她索取酒精飲品時，保護她而受到攻擊。女子表示：「我不知道她們是否有刀還是甚麼，我只是害怕。」女子表示自己之後離開施襲者並向無家者收容中心尋求庇護。多倫多市長John Tory就對事件表示深感不安。