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國際
2024-03-06 13:35:40

加航客機空中遭雷劈驚險一瞬間 退休機師拆解為何仍能如常飛行(有片)

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飛行學員韋斯特意外拍下客機在空中遭雷電擊中一刻。(互聯網)

飛行學員韋斯特意外拍下客機在空中遭雷電擊中一刻。(互聯網)

一架客機從加拿大溫哥華國際機場起飛後被雷電擊中的畫面剛好被民眾拍下，可見雷電擊中客機發出藍光照亮夜空，但客機未受影響，驚險的瞬間令人目瞪口呆。

加拿大CityNews報道，飛行學員韋斯特 (Ethan West)課餘時間常會到溫哥華機場附近觀看客機。本月3日周日晚730分左右，他看到一架波音777-300型號的加拿大航空客機，就拿起手機想拍一段影片。報道指，客機剛從機場起飛，正要飛往英國倫敦希思路羅機場。

波音777屬最大雙引擎客機

韋斯特說，波音777是最大的雙引擎客機，是他最喜歡的機型，沒想到會這麼幸運可拍下閃電擊中的瞬間。從影片可見，客機不受影響地繼續飛行，也聽到現場目擊的民眾發出驚嘆聲。

韋斯特表示，根據他所學的航空知識，客機上有避雷裝置，被雷電擊中通常不會有大問題，但如果遇上這種情況，會在著陸後進行檢查。

據美國國家氣象局的資料，客機一般平均每年會被閃電擊中一至兩次。

客機在空中遭雷電擊中一刻。(互聯網) 客機在空中遭雷電擊中一刻。(互聯網) 客機在空中遭雷電擊中一刻。(互聯網) 客機遭雷電擊中後仍能繼續飛行。(互聯網) 加拿大CityNews報道客機飛行途中被雷電擊中。(互聯網)

為何客機遭雷擊後可安然無恙？

客機在突然遇到雷電10億焦耳的巨大能量衝擊 (相當於四分之一噸TNT炸藥)，如何可以安然無恙呢？英國民航機師協會成員、退休機師哈蒙德(Chris Hammond)表示，客機駕駛艙和機艙周圍包裹著一層導電「皮膚」，它能讓機組人員、乘客和機內電子器件避開電流。他解釋：「客機的外殼中有一層金屬網，這層紗網包裹住整個機身，電流會從中通過。」

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此外，電子儀器和燃料箱的連接處受到嚴密的保護，以防外部電脈衝。客機服役前會對各方面進行嚴格測試，包括對客機外殼和內部組件進行模擬雷擊。

雷擊客機事故

《科學美國人》雜誌(Scientific American)報道，上一次因雷擊而造成的重大航空事故發生在1967年，一架泛美航空214號波音707客機被雷擊中，燃油箱被點燃，引起機上爆炸。從那時起，客機為避免雷電威脅而增加更多的安全技術。

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