加薪談判陷僵局 三星破天荒首現罷工

南韓科技界龍頭三星電子(Samsung Electronics)1969年創立以來首現罷工。該公司最大工會「全國三星電子工會」 (National Samsung Electronics Union,NSEU)與資方的薪酬談判陷僵局，昨呼籲會員於下月7日集體請有薪年假一天；若談判仍未有突破，不排除之後會大罷工。三星表示，將繼續與工會談判。

NSEU擁有約2.8萬名成員，佔三星整體員工逾五分一，工會代表於直播記者會中表示，「不會再容忍工會遭迫害，因公司忽視勞工，我們宣布罷工」。據悉，該工會自今年1月起與三星管理層談判，要求加薪6.5%，並按公司的盈利派發花紅，以及增加一天有薪年假，而三星勞工管理委員會3月時宣布加薪5.1%。雙方周二再談判，但工會昨日卻宣布請有薪假罷工。