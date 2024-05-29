加薪談判陷僵局 三星破天荒首現罷工

南韓科技界龍頭三星電子(Samsung Electronics)1969年創立以來首現罷工。該公司最大工會「全國三星電子工會」 (National Samsung Electronics Union,NSEU)與資方的薪酬談判陷僵局，昨呼籲會員於下月7日集體請有薪年假一天；若談判仍未有突破，不排除之後會大罷工。三星表示，將繼續與工會談判。
NSEU擁有約2.8萬名成員，佔三星整體員工逾五分一，工會代表於直播記者會中表示，「不會再容忍工會遭迫害，因公司忽視勞工，我們宣布罷工」。據悉，該工會自今年1月起與三星管理層談判，要求加薪6.5%，並按公司的盈利派發花紅，以及增加一天有薪年假，而三星勞工管理委員會3月時宣布加薪5.1%。雙方周二再談判，但工會昨日卻宣布請有薪假罷工。
三星罷工｜大罷工恐影響全球供應鏈
三星集團是南韓最大家族企業，旗艦公司三星電子是全球記憶晶片、手機及電視機最大生產商。有分析員警告，全面大罷工可影響該公司的晶片生產，將對全球電子產品供應鏈造成影響。三星集團一直不容許工會代表其員工，直至2020年因其主席操控市場和貪污遭到公眾關注，才同意工會的成立。在過去兩年，NSEU的成員翻了4倍達2.8萬人。該工會上周五於首爾舉行集會，有別於傳統請來流行歌手唱歌，還有爆紅DJ和尚日進大師玩電音。NSEU工會成員包括工程師和文職人員，他們高叫「尊重勞工」的口號。一名27歲晶片工程師說，「我們的集會非暴力，但仍可展示我們的力量。」