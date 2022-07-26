加藤智大處死｜秋葉原殺人事件震驚國際 還原案發經過 因為「孤獨」殺人？(多圖)

日本周二處決14年前「秋葉原殺人事件」的39歲犯人加藤智大，勾起各界對該案的恐怖記憶。

案發在2008年6月8日，當時25歲的加藤智大，中午駕駛貨車以時速40公里衝入秋葉原的「步行者天國」(行人專用區)，撞倒或輾過5名行人。當日是周日，現場畫分行人專用區，行人眾多，加藤智大接著下車，一邊發狂大叫，一邊揮舞藍波刀及匕首，於短短兩分鐘內襲擊12人。

儘管加藤智大在案發後5分鐘內被捕，但案件釀成7人死亡、10人受傷。死者包括6男1女，其中3人是被貨車撞死，其餘被刀刺殺，當中有趁周日流連秋葉原的19歲青年，亦有74歲的老伯。

加藤智大遭處決 曾供稱︰在網上世界和現實世界都是孤獨一人

加藤智大被捕後，供稱「在網上世界和現實世界都是孤獨一人」、「想作出網上的人都知道的大事」，並直言對生活感到苦悶及厭世，故前往秋葉原殺人，殺「誰都可以」。他一度自稱為黑道人物，其後證實是靜岡縣一間車廠的員工，他亦曾自稱患精神病，但專家後來鑑定他可正常分辨善惡，並懷有強烈殺意。

加藤智大曾留言3000則並 「預告犯案」

據稱加藤智大早於案發前3個月，曾向友人透露厭世念頭，更在手機網絡留言板合共留下逾3,000則貼文訴苦，在行兇當日清晨，更在留言板內預告會於秋葉原犯案。

案件於2011年宣判，檢方指加藤智大的行為是「泯滅人性的惡魔所為」，律師則稱加藤智大有失憶及精神障礙求情，法官最終判處加藤智大死刑，其後上訴亦維持原判；2015年起等待執行死刑，於周二伏法。

秋葉原行人專用區 因案件一度取消

案件引發日本多個縣收緊售賣及持有刀劍匕首的法規，亦令執法部門加強警惕網上的「犯罪預告」。秋葉原的行人專用區安排，亦因本案而取消多時，直至2011年才重開。