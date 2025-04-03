加錯老總入Signal洩密後 沃爾茲再被揭Gmail處理公務

美國白宮國家安全顧問沃爾茲(Michael Waltz)早前被指把《大西洋》雜誌(The Atlantic)的老總加錯入通訊軟件Signal群組、導致美軍空襲也門胡塞武裝的部署被傳媒知悉，事發後仍獲總統特朗普力撐。但沃爾茲本人以及國家安全委員會(NSC)內其他成員，如今又被揭用個人Gmail電郵帳號，收發政府內部文件，被批身為國安人員，卻無國安意識。 《華盛頓郵報》檢視了部分文件，並引述3名不具名美國官員作出報道。該報獲得一批電郵紀錄，揭示沃爾茲一名高級助手曾用Gmail跟其他政府部門人員，討論「與一場正持續地發生的衝突」有關的敏感軍事位置，以及大火力武器系統等。報道指，電郵紀錄顯示，沃爾茲助手所接觸的其他政府部門人員，所用的均為政府內部電郵帳號，唯獨沃爾茲助手用Gmail。

收發行程及工作文件又複製至Signal 至於沃爾茲本人，報道指他在Gmail收發的資料雖沒那麼敏感，但仍有機會被有心人利用，包括他的行程及一些工作文件。據報沃爾茲有時更把行程從Gmail裡，複製及剪貼(copy and paste)至Signal，以協調跟其他人開會的時間。有專家表示，如沃爾茲這麼位高權重的官員，就算只用個人電郵處理非機密資料，恐仍會惹外國情報人員垂涎。 國家安全委員會發言人回應報道時，揚言無證據證明沃爾茲有報道中所說的情況，發言人承認本身已有接觸的「原有聯絡人」，曾把與工作有關的資料，電郵至沃爾茲Gmail帳號，但沃爾茲隨即發送副本(cc)至自己的政府內部電郵，以遵守官員須把官方電郵存檔的規定。發言人並強調，沃爾茲過去沒有，未來亦不會用Gmail發送機密資料。