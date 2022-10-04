助研究超級電腦加密通訊 量子三傑奪物理學獎

一年一度的諾貝爾獎周一起公布，今日公布的物理學獎由3名量子科學家共同奪得，分別是法國學者阿斯佩(Alain Aspect)，美國的克勞澤(John F. Clauser)和奧地利的塞林格(Anton Zeilinger)，以表揚他們「透過糾纏光子(photon)實驗，建立貝爾不等式違反(violation of Bell inequalities)理論，並開創量子信息科學。他們的研究為超級電腦和加密通訊等應用科技開啟了大門。
瑞典皇家科學院表示，3人發現看不見的粒子，如光子或物質微粒之間連結或糾纏的方法，即使它們分開距離甚遠。他們的突破性實驗使用糾纏量子狀態，令兩個次原子粒子像單一個體運作，即使它們被分隔。評審委員稱，量子資訊科技充滿活力，是一個快速發展的領域。
愛因斯坦曾稱「距離之間出現幽靈動作」
著名科學家愛因斯坦(Albert Einstein)曾形容「在距離之間出現幽靈動作」(spooky action at a distance)，惟他一直未能破解，而現年79歲的克勞澤、77歲塞林格和75歲阿斯佩的研究證實愛因斯坦形容的現象真實存在，並具實用性。塞林格對得獎感驚訝，但其實過去逾十年3人都是物理學獎熱門候選人。塞林格又說，這個獎項對年輕人是一種鼓勵，若非多年來有超過100名年輕人協助他研究，他不會得獎。他與克勞澤和阿斯佩會瓜分1,000萬瑞典克朗(約719萬港元)獎金。
遺傳學家奪醫學獎 助發現免疫系統對感染反應
另外，周一公布的醫學獎由瑞典遺傳學家佩博獲得，以表彰他在已滅絕古人類基因組和人類進化研究方面的貢獻。評審委員會表示，佩博對已經滅絕的現代人類近親——尼安德特人的基因組進行測序，發現以前不為人知的古人類丹尼索瓦人。丹尼索瓦人約在7萬年前遷出非洲後，向現代人類的直系祖先智人轉移了基因。對於現代人類來說，這種古老的基因流動具有生理相關性，例如影響了我們的免疫系統對感染的反應。