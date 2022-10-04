助研究超級電腦加密通訊 量子三傑奪物理學獎

一年一度的諾貝爾獎周一起公布，今日公布的物理學獎由3名量子科學家共同奪得，分別是法國學者阿斯佩(Alain Aspect)，美國的克勞澤(John F. Clauser)和奧地利的塞林格(Anton Zeilinger)，以表揚他們「透過糾纏光子(photon)實驗，建立貝爾不等式違反(violation of Bell inequalities)理論，並開創量子信息科學。他們的研究為超級電腦和加密通訊等應用科技開啟了大門。

瑞典皇家科學院表示，3人發現看不見的粒子，如光子或物質微粒之間連結或糾纏的方法，即使它們分開距離甚遠。他們的突破性實驗使用糾纏量子狀態，令兩個次原子粒子像單一個體運作，即使它們被分隔。評審委員稱，量子資訊科技充滿活力，是一個快速發展的領域。