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國際
2025-03-12 21:49:52

劫持火車人質恐多人傷亡 巴國分離武裝分子遭全數擊斃

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部分人質獲救。(新華社)

部分人質獲救。(新華社)

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巴基斯坦一列載有至少450名乘客的客運列車周二在行經該國俾路支省一處隧道時，遭極端分離組織「俾路支解放軍」襲擊，大量乘客被劫持為人質。俾路支解放軍曾發聲明，警告政府48小時內釋放在囚的組織成員，否則將開始處決人質，並聲稱已擊斃多名軍人及擊落一架無人機。據報因武裝分子穿著自殺式炸彈背心隱藏在乘客中，並利用人質作為盾牌，增加營救難度。有不願透露姓名的巴軍方消息人士向新華社記者稱，安全部隊人員發現「現場有大量疑似一動不動躺在地上的人員」。據報有部分乘客被擄至附近山區的武裝分子藏身處。及至當地時間周三下午，巴基斯坦軍方官員向新華社表示，所有恐怖分子已被打死。
 

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部分人質獲救。(新華社) 部分人質獲救。(新華社) 部分人質獲救。(新華社)

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