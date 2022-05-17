勁過韋小寶！巴西漢娶9個老婆 輪更行房想生B

韋小寶有7個老婆，佢仲厲害，有9個！英國《太陽報》報道，巴西男子阿瑟(Arthur O Urso)娶了9個老婆，現在想生B就出奇招：編了做愛更表，老婆想就報名，先到先得。

報道指，阿瑟原本按更表行房，上月放棄，但現在他想生B，又恢復「舊制」，他不在乎哪個老婆先懷孕，「這做法最cool的是，不理會誰先懷孕，孩子都會在所有人的海量關愛中成長」。他強調，沒有「寵妃」，一家人會順其自然。

有人興奮 有人冷感

面對9個老婆，阿瑟對她們逐一提出做愛更表、先到先得的構思，有人不太熱衷參與，有人卻恨生B，期待新生命來臨，阿瑟說，現在覺得有些焦慮不安，因為想生B的老婆實在太興奮，「相信第一個孩子來臨、其他人看到實際情況後，一定會想感受及體驗生育是甚麽一回事」。

原來阿瑟是網紅，IG有10萬粉絲，他不時出PO分享一夫多妻的生活。他本來有一個老婆，去年在聖保羅一間教堂再與另外8個女人結婚，以抗議一夫一妻制並宣揚自由戀愛。聖保羅容許一夫多妻，除了元配，他與另外8個妻子的婚姻沒有法律約束力。

齊人之福不易享

為保障太太們與他行房的公平公正，阿瑟製訂做愛時間表，讓她們按時間表與他上床，但結果證明「行唔通」，因為這樣令做愛變得太死板、有壓力，會覺得只是為了按時間表來行房，而不是尋開心。更糾結的是，他與時間表上的特定老婆做愛時，有時候心裡會想著其他老婆。因此，行房時間表實行了不久就取消，改為即興而為。