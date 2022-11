勁過《創造安娜》騙50人呃150萬美元 美漢扮石油大亨兒子租17架私人飛機過奢華生活

詐騙|2020年忽然發達 家鄉朋友感奇怪

Bryant本月初承認一項電訊詐騙罪名,還押候判刑期,他最高可判20年監禁。其朋友向《野獸日報》(The Daily Beast)稱,Bryant是受歡迎人物,但也似乎常常惹麻煩。在2020年初新冠肺炎疫情爆發前,他的社交網貼文看來他發了達,兒時友人說:「他的生活看來奢華。所有來自家鄉的朋友都感到奇怪,互相問他怎麼富貴起來」。控方指,Bryant的詐騙令人聯想起啟發2002年電影《捉智雙雄》(Catch Me if You Can)和連續劇《創造安娜》的騙子。Bryant在扣押中心接受《野獸日報》訪問,說有關他的指控都是事實,「我乘搭私人飛機,住最貴的Airbnb和酒店。坐遊艇往深海釣魚,周圍去玩」。他又說,買了5架名車來揸,最開心的一次旅遊是去土克斯及開科斯群島(Turks and Caicos Islands),在那裡度過了兩星期,去釣魚和揚帆出海,「我住3萬美元一晚的房子」。