勁過《創造安娜》騙50人呃150萬美元 美漢扮石油大亨兒子租17架私人飛機過奢華生活

J. Nicholas Bryant假扮石油富商兒子，騙取最少50人，盜取150萬美元。(互聯網)

Netflix美劇《創造安娜》(Inventing Anna)改編自真人真事，一名女子假扮有錢繼承人呃飲呃食呃錢。來自美國德州石油小城市拉伯克的J. Nicholas Bryant說自己勁過安娜，他假扮石油大亨之子，2020年至2021年透過網上支付平台假扮已支付帳單，購買服務和物品，因要幾天才過數成功騙取賣家；發現他無付錢時，他已亨受了坐私人飛機等服務，他亦透過社交網做感情騙子。案中最少50人受其詐騙，盜取金額估計達150萬美元(約1,170萬港元)。Bryant靠騙過著奢華生活，包括租17架私人飛機，入住一晚3萬美元(約23.4萬港元)房租的豪華酒店，還有買了5架名貴房車共價值50萬美元(約390萬港元)，直至欠下一間私人飛機公司7.6萬美元(約59.28萬港元)才落網。

J. Nicholas Bryant坐私人飛機周圍去。(互聯網)

詐騙｜2020年忽然發達 家鄉朋友感奇怪 Bryant本月初承認一項電訊詐騙罪名，還押候判刑期，他最高可判20年監禁。其朋友向《野獸日報》(The Daily Beast)稱，Bryant是受歡迎人物，但也似乎常常惹麻煩。在2020年初新冠肺炎疫情爆發前，他的社交網貼文看來他發了達，兒時友人說：「他的生活看來奢華。所有來自家鄉的朋友都感到奇怪，互相問他怎麼富貴起來」。控方指，Bryant的詐騙令人聯想起啟發2002年電影《捉智雙雄》(Catch Me if You Can)和連續劇《創造安娜》的騙子。Bryant在扣押中心接受《野獸日報》訪問，說有關他的指控都是事實，「我乘搭私人飛機，住最貴的Airbnb和酒店。坐遊艇往深海釣魚，周圍去玩」。他又說，買了5架名車來揸，最開心的一次旅遊是去土克斯及開科斯群島(Turks and Caicos Islands)，在那裡度過了兩星期，去釣魚和揚帆出海，「我住3萬美元一晚的房子」。

網上情緣｜女子代付租金又送錢 情節似《Tinder詐騙王》 除了商業詐騙，Bryant的犯案也類似犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》(The Tinder Swindler)中的以色列男子透過網上情緣騙財。一名不願透露姓名的女子向《野獸日報》稱，「我為他(Bryant)租了一間Airbnb房子，透過Venmo和Cash支付應用程式給他錢。我幫他因為他似乎遇上財政困難，現在很明顯我被騙」。該女子說，於Facebook認識Bryant，給了他500美元(約3,900港元)。Bryant向她說身為石油富商的兒子感到悲哀和掙扎，然後說自己遭家人金錢「封殺」，所以需要錢。該名女子向《野獸日報》展示銀行月結單，證明她最早自2021年7月起過數給Bryant，最後一次於去年11月24日，即Bryant於12月11日被捕前，過了100美元(約780港元)給Bryant。Bryant向該報解釋，那女子想他前往探望她，並願意支付他的使費。他最後租不到飛機，所以未能前往。