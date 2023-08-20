勒緊荷包 英國愈來愈多人食「霸王餐」(有片)

疫情令經濟不景氣加上通脹，英國人勒緊荷包生活，食「霸王餐」的情況亦趨嚴重。英國《每日郵報》稱，英國家庭的可支配收入去年下降0.6%；今年5月80%家庭的經濟狀況差過去年同期，平均每星期可用現金為207英鎊(約2,064港元)。無錢又想去餐廳食大餐的人鋌而走險，趁侍應不為意或特意選在戶外區用餐後，偷偷離開不「埋單」。
警察及罪案專員Donna Jones稱，「霸王餐」罪案最近多了很多，指這可能因為生活負擔大了，但這不是去餐廳享用三道菜晚餐、開酒飲後不付錢的理由，這「令人髮指」。她敦促大眾像許多商家那樣，於網上公開食「霸王餐」人的相片和名字，令他們感到羞恥。
英國「霸王餐」｜設計師與女伴辯稱突然有急事
本月初當地32歲設計師Ruby McGrath與33歲女伴Suzy Hopley與兩名孩子，因食霸王餐成網上熱話，兩人在酒吧食了56英鎊(約558港元)餐飲後沒有付帳離開，遭店方公開離開的片段。她們翌日已返回酒吧「埋單」並給了慷慨「貼士」，辯稱因有急事發生才沒有付錢。食霸王餐的最常用招數是假扮出餐廳外食煙，男子Edward O'Reilly於6月時與5名同伴食大餐埋單215英鎊(2,143港元)，卻與另一名抱著孩子的男子扮到餐廳外食煙施施然離開，他事後想否認當時到過那間餐廳，但被閉路電視拍到「斷正」。
餐廳經理說，從事飲食業14年，是首次遇上這樣的事，也有試過有人不記得付錢，但會很快打電話回來通知，之後付錢。同樣於6月，於布萊頓，一對年輕情侶走入一間泰國餐廳，食了38.9英鎊(約387港元)餐點，趁店員不為意急步跑離餐廳。